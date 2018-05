Ojo con los falsos cánceres

Hace poco más de dos años, llegué a Monterrey sintiendo una espada en mi pecho. Creí que me había torcido y como se atravesó otro viaje, le di largas al asunto hasta que al fin fui con una fisioterapeuta para que me aplacara el dolor a base de masajes.

La primera sesión me permitió dormir, pero en la segunda sus miradas me intrigaron y la inquietud creció cuando consultó con una colega y me vieron como con lástima. “Si no se le quita mañana, lo tendré que referir a un traumatólogo”, me dijo.

Abrevio: esa tarde fui con un traumatólogo, que me revisó y me envió con un cirujano, y éste me dijo sin más que según su experiencia, yo debía tener un tumor maligno. Busqué ayuda, me sometí a exámenes y, un mes después, los médicos aún no sabían qué tenía. Me programaron una biopsia quirúrgica, y cuando desperté de la anestesia el médico me dijo tres palabras: “¡No era cáncer!”.

Quince días después de la operación era mi cumpleaños y los médicos me regalaron un papelito que me daba de alta como paciente. Ahora, si las cosas se ponen feas o si me dejo llevar por una racha pesimista, recuerdo aquellas tres palabras y las nubes se alejan: “¡No era cáncer!”.

Hoy, como país, estamos divididos en bandos, y cada uno dice de sus rivales, como el médico experto, que ahí ven un tumor maligno: su adversario. Es corrupto, un inútil, solo quiere su beneficio, es cínico, ladrón, irresponsable… Bueno, para esos bandos tengo un mensaje: “¡No era cáncer!”.

¿O sea? Las campañas de este año son muy sucias y se dan en un entorno binario y divisivo. Pero sabemos, en el fondo, que en realidad no importa quién gane la elección. Quizás el país deba pasar un tiempo en cama (porque aunque no era cáncer, sí era un absceso que tenía algo de riesgo), pero si yo me levanté y todavía muevo la patita, de cierto México se levantará y seguirá su marcha.

Ni López Obrador, ni José Antonio Meade, ni Ricardo Anaya, ni Margarita Zavala y ni siquiera Jaime Rodríguez están en la contienda para destruir a México. Tienen estilos, experiencias, habilidades, conocimientos distintos, pero todos quieren llegar al poder para probar que pueden usarlo mejor. Quien llegue lo hará para darle duro, y hoy tenemos, más que antes, una ciudadanía que exigirá en serio. Y cada vez que lleguen horas oscuras, solo habrá que decirnos: “¡No era cáncer!”.

