El Bronco cabalga de nuevo

Y el milagro ocurrió. Claro, los milagros de hoy al parecer no son hijos de una actividad sobrenatural (divina, dirían muchos), sino de procesos de lubricación debajo de la mesa, corruptelas, agujeros legales y lo que muchos otros llamarían de un modo más feo que empieza con “pen” y acaba con “jadas”.

Pero en México la política es como las telenovelas o como el Rey de los Deportes. En otras palabras, no ha caído el out 27 o, por decirlo de otro modo, aún no canta la gorda. Porque todavía falta que participe en el elenco de esta tragicomedia la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la cual podría bajar al Bronco de su cuaco cuando apenas se dispone a agarrar vuelo.

Por lo pronto, y después de una especie de medio silencio atarantado, el gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón, con una idea más clara de quiénes son sus amigos y quienes nomás se habían arrimado a la buena sombra, recuperó, si no los bríos, al menos la operación de una neurona que primero parpadeó cuando dijo que iba tras el Peje pero que ya se activó para decir que va contra la partidocracia.

“Los partidos políticos han impedido el avance del país”, dijo tajante, olvidando que durante tres décadas esos partidos le dieron de comer y le pusieron en posición como para que ahora pueda vender su arrastre como un posible fiel de la balanza.

“Tenemos 80 días para cambiar la historia de México”, declaró petulante, olvidando que no ha sido capaz de cambiar siquiera el rumbo de Nuevo León, un estado que le creyó y que ahora está arrepentido.

“El país no se va a enderezar solo”, sentenció en una frase que por cierta nos debe pegar a todos. Pero no dijo algo que también tendríamos que decirle a Andrés Manuel López Obrador: es cierto, el país no se va a enderezar solo pero tampoco lo hará gracias al carisma de un líder. Y menos si la caterva de fieles (aquí hablo tanto de los broncozombies como de los pejefílicos) quiere elegir a su gallo y luego sentarse a esperar que le haga justicia la revolución.

“México está más despierto que nunca”, fue otra de las frases veraces de El Bronco. Sí, está despierto, pero al igual que un dormilón modorro, está despierto pero desorientado. ¿Cómo no estarlo, si es tan malo el pinto como el colorado? ¿Cómo no estarlo, si las autoridades electorales, que parecían tener las cosas medio organizadas, se están dando solas tiros en las ocho patas (cuatro del INE, cuatro del TEPJF).

Al menos de una cosa podremos estar ciertos. La llegada de El Bronco a la contienda le dará sabor a un caldo que a todos nos sabía insípido.