¿Será verdad que es "Bronco" pero no zonzo?

Muy orondo, el gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, dijo que tiene tan buena relación con el Gobierno Federal que ya logró 500 millones de pesos para terminar dos hospitales y refaccionar otros más en Nuevo León. “Soy Bronco, pero no zonzo”, dijo con su simpatía habitual. “Soy Bronco, pero sé entender que tenemos que tener una línea de comunicación para lograr mayores recursos y lo hemos logrado”.

Tengo mis dudas respecto a que su “logro” lo sea en verdad, porque no tengo referencias. Si digo: “Qué fregón soy, logré dos millones de puntos en este juego”, eso no quiere decir nada, y menos si cualquier jugador lo consigue en tres rondas. En otras palabras, quisiera saber cuánto lograron para lo mismo otros estados de México; capaz que fuimos de los castigados y no de los premiados.

En todo caso, El Bronco nos ha dado en los últimos tiempos señales de que está operando como un Donald Trump región cuatro. Y no es solo una opinión: los hechos hablan solos. Después de haber dicho por todos lados que chapulinear era “inmoral”, sorprendió a los cándidos cuando reveló que siempre sí se trataría de lanzar por una candidatura independiente.

Con una humildad tan falsa como billete de 23 pesos, se la ha pasado diciendo que tiene un compromiso con Nuevo León y lo quiere cumplir, pero también quiere pedirle permiso a los ciudadanos para lanzarse. Y como no está “obsesionado”, dice que si le niegan el permiso, pues no irá. ¿A quién quiere engañar? Todos los compromisos que ha estado amarrando en sus dos años de gobierno son para tener apoyos a la hora de ir por La Grande.

¿Y a poco le alcanzará con las nueces y con la venta de algunas gallinas para solventar los gastos de la búsqueda de firmas? Soltó como quien no quiere la cosa la fresca de que “hay mucha gente que me quiere ayudar”. Ni que fuera neonato. ¿Alguien conoce a ricos que quieran ayudar a un Mesías hablador y lengualarga por la bondad de su corazón?

Según El Bronco, él sigue siendo contestatario y lucha contra las inercias que tienen al país hundido. “Tenemos que ganar el Gobierno para hacer las cosas desde arriba para abajo y así cambiar las cosas como están”. Señor Rodríguez Calderón: por si lo olvidó, ya ganó el Gobierno (estatal) para cambiar las cosas, y los nuevoleoneses solo han visto más de lo mismo, o más bien cambios para empeorar. Ya convirtió en una mentada de madre la palabra “independiente”.

Y respecto a que El Bronco no es zonzo, el chiste se cuenta solo, si consideramos que admite con su habitual desparpajo que se le perdió la constancia de gobernador. Una cosa es ser distraído y otra cosa es… Bueno, mejor aquí le dejo.

