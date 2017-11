Si ya estás hasta el tronco...

Nuestro culto y elegante gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, ya no ve lo duro sino lo tupido, lo que me hace preguntarme hasta qué punto las tonterías que ha soltado profusamente en los últimos tiempos son auténticas metidas de pata, pues creo que en verdad no es tan zonzo. Me parece más bien que está sembrando para que lo critiquen y así quedar como víctima. Pero si sigue sembrando viento, puede que le toque cosechar tempestades, en vez de los cereales que dice se dan muy bien en Pablillo…

Por lo pronto, cuando me siento deprimido, no tengo más que ver la página del Bronco en Facebook, y me lleno de optimismo porque todo es color de rosa. Tan bueno, varonil y cumplidor nuestro Bronco. Y los comentarios, casi siempre muy bien articulados (mejora el reclutamiento de broncokids), lo bendicen y alientan a que siga avanzando. Me pregunto cuánto está costando esta campaña de baja intensidad pero continua. ¡Pero no! ¡Eso no le cuesta a nadie porque es pura gente que le ayuda de corazón convencida de las virtudes del apóstol de Galeana!

Eso sí, no sé muy bien cómo interpretar el contenido de esa página bronca. Después de todo, el señor se está ahorrando cientos de millones de pesos al no pagarles fortunas a los medios. A cambio, usa su página de Facebook para propagar verdades tan esplendorosas como que el gobierno independiente le pagó una millonada a los maestros (aunque ese dinero salió de la Federación). Claro, también la usa para echarle tierra a los medios, demostrando que no tiene ni la más remota idea de cómo se hace periodismo.

Me pregunto si es correcto que en esa página, que es donde el honesto Bronco expone los logros del gobierno independiente, también estén puestas sus invocaciones a la credulidad popular para reclutar firmas. ¿O sea que es lo mismo lo que logra el gobierno independiente con fondos federales y lo que quiere alcanzar el candidato independiente que está lleno de amigos tan nobles como él y le ayudan por la pura bondad de su corazón? Lo más probable es que no sea ilegal, porque internet sigue siendo una zona llena de grises, pero en verdad yo pienso que si no es ilegal, al menos es inmoral.

Bah. Creo que lo más sensato sería replicar lo que está haciendo Sergio Riojas en las propias barbas del Bronco. En cada invocación, cada sofisma, cada puñalada que perpetran en Facebook los broncokids, el señor Riojas responde con un enorme NO. Habría que tomar el propio lema del aspirante para decir: “Nuevoleonés: si ya estás hasta el tronco, ¡dile adiós al Bronco!”.

horacio.salazar@milenio.com