Por qué "El Bronco" sí será candidato

Si viviéramos en un mundo ideal, el gobernador casi con licencia Jaime Rodríguez Calderón no podría contender por la Presidencia de la República como candidato independiente. Pero como vivimos en México, mi pronóstico es que por supuesto será candidato y se convertirá en factor para decidir la conformación del ajedrez del poder el próximo sexenio.

¿Qué razones podría haber para que no pudiera contender? Bueno, para empezar, necesita las dichosas 866 mil firmas, pero no las de sus huestes sino las avaladas por esa entidad amorfa llamada Instituto Nacional Electoral. Le sigue faltando cantidad pero sobre todo dispersión geográfica, porque a El Bronco lo conocemos bien por estos rumbos, pero menos en otros rincones.

Pero los dados en esta mesa están cargados. ¿A favor de quién? De los protagonistas políticos que saben negociar. ¿Y el ciudadano? Ese no importa.

Si el INE o la Comisión Estatal Electoral hicieran el trabajo para el que se les paga, hubieran cuestionado el ritmo apenas creíble con que El Bronco avanzó en su recaudación de firmas. O hubieran puesto la lupa sobre los costos de ese proceso. Porque esos capitales que se invirtieron (los broncokids no trabajan gratis) sin duda esperan recuperar la inversión con réditos de usurero. Si en la vida real los samaritanos escasean, en el ámbito político son aún más raros.

Si los dados no estuvieran cargados, las diferencias políticas que han sido la norma en el Congreso de NL (donde los independientes no pesan tanto como gritan) hubieran bastado para atorar el proyecto: nadie pide licencia dos días antes del plazo sin tener todo arreglado, y menos un vivales como ese señor que se dijo gobernador y deja a Nuevo León casi como Trump está dejando a Estados Unidos: lejos del liderazgo y con la confianza popular hecha añicos.

Pero ni las autoridades electorales ni los supuestos rivales políticos de El Bronco evitaron que el político se saliera con la suya. Ahora ya tiene licencia para desde Año Nuevo predicar sus hazañas de plástico en latitudes donde no lo conocen. ¿Recuerdan que prometió primero consultar a los ciudadanos a ver si lo autorizábamos a irse? El desaseado proceso que vivimos no fue una consulta, y que el líder del PRI en el Congreso dijera que no veía a nadie oponiéndose a que El Bronco se fuera está lejos de representar el consenso del pueblo de Nuevo León.

