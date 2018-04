Un dividido país de las maravillas

Es la mañana del 2 de julio de 2018. Aunque ya son las diez, la actividad no es normal, pues muchas operaciones todavía no empiezan. Es que los empleados se desvelaron festejando el triunfo de su candidato. Muchos aún no se acuestan, llenos de sonrisas porque ahora sí habrá cambios, ahora sí el país verá lo que es tener un verdadero líder.

Los noticieros matutinos repiten la nota: “A las 11:29 de la noche, el Instituto Nacional Electoral anunció la victoria de Andrés Manuel López Obrador, quien ganó cómodamente una elección en la que participó 34 por ciento del electorado”.

Todavía no es oficial, claro. Hay que resolver las quejas y cumplir los protocolos, pero todo el país ya sabe que nadie tuvo los votos suficientes para frenar la marcha arrolladora del tabasqueño.

Por la noche, los pejistas circularon por las avenidas gritando “¡Obrador, Obrador, Obrador!”, y advirtiendo a los transeúntes: “¡Ahora sí, hijos de la #$%!)]¡* mafia del poder, llegó la hora del pueblo!”. Y como el pueblo no se equivoca, rompieron los aparadores que pudieron y saquearon tiendas. Como muchos comerciantes ya le saben al asunto, la noche anterior cerraron las puertas de acero y salvaron sus negocios de la alegría popular.

Los fanáticos siguen en el festejo, embriagados no tanto con alcohol sino con la noción de que pueden hacer lo que sea, con esa impunidad que le echaron en cara durante la campaña a los otros candidatos. Así que hay saqueos y destrozos en muchas partes.

¿Cómo fue? El voto duro votó como de costumbre, pero no le alcanzó a los demás candidatos, porque la mayoría silenciosa calló más que de costumbre. Y ese silencio, otras veces útil para los partidos, ahora trabajó a favor de los gritones, los alebrestados, los devotos, los de ojos brillantes. Así que con cifras históricas (por lo bajas), la mayoría relativa se la llevó López Obrador, el nuevo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Hubiera bastado con algo de alianzas y compromisos, pero los egos y la estupidez habían crecido demasiado, y nadie estaba listo para enfrentar un fanatismo tan radical como algunos extremismos. Así que bienvenidos a la República Amorosa, con 20 millones de fanáticos que ahora exigirán el pago a su fidelidad, y 100 millones de otros que empezarán a sentirse inmigrantes en su propio país, ciudadanos de segunda por no haberse formado en las filas de AMLOVE.

