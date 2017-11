Cómo sería un Buen Fin de verdad

Escena uno. Es una fresca tarde-noche en la Ciudad de México, y en un rincón apacible de un restaurante afrancesado empiezo a teclear mientras paladeo una copa de vino.

Este viernes comenzó con la transmisión que hicimos en vivo de una avalancha humana que aguardaba la medianoche a las puertas de un almacén. Apenas dieron las doce, las puertas se abrieron y la muchedumbre entró en busca de la felicidad. Luego fueron saliendo, jadeando bajo el peso de sus nuevos televisores: habían aprovechado el Buen Fin, versión mexicana del Black Friday, y dejaron en los almacenes sus pesos después de una buena transacción.

Escena dos. Esta mañana, de camino al trabajo, me crucé con una jovencita que siempre está sentada en alguna acera en las cercanías de Balderas. Su rostro sucio y macilento evidencia que su vida es poco amable. En una o dos ocasiones me ha pedido una moneda, y yo se la he dado. Dicen que no debe uno hacer eso, pero yo no puedo cambiar muchas cosas, y me satisface un poco poder al menos ayudar a que coma algo uno que otro día. Me pregunté, con cierta culpa, cómo sería el Buen Fin de esta chica, que ahora luce rapada su desaliento.

Escena tres. He salido del trabajo. Antes de moverme al restaurante donde escribiré estas palabras, me detengo ante un carrito para comprar un elote. Veinte pesos. Me lo vende un mexicano de rostro cansado, cetrino, que de seguro lleva ya muchas horas en la calle. Cuando llegué a pedirle mi elote, no había nadie a su alrededor. Pero prepara el manjar con tal cuidado (solo mayonesa y chile, por favor) que cuando me lo entrega ya tiene a cuatro clientes esperando. Pienso que para él está empezando el fin de semana. Ojalá sea un Buen Fin.

Escena cuatro. Ana Rosa me envió un cartón de Pedro Sol, un magnífico caricaturista mexicano. En el cuadro aparece el logo del Buen Fin y una familia de cuatro. El papá dice: “¡Queremos rebajas de violencia!”. La mamá exclama: “¡Ofertas de justicia!”. El hijo remata: “¡Paz a meses sin intereses!”. Cierra el cuadro el perro, que en el cartón no dice nada, pero yo me imagino que dice: “¡Guau guau!” (que traducido al español sería algo como: “¡Croquetas con causa!”).

Combinemos estas escenas en un perol junto con la columna que publicó hoy Carlos Puig (“Atenco, policías e impunidad”), y el resultado es una pregunta. No, no es “¿Cómo se llamó la obra?”. Es: “¿Qué vamos a hacer para que cada vez más todos los fines de semana sean buenos para cada vez más mexicanos?”. A todos nos toca.

