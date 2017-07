¿"El Bronco" por la boca muere?

Muchísimos medios en todo el país replicaron esta semana el intercambio que sostuvo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, con un reportero local.

El Bronco estaba enojado porque le pusieron números a una campaña que lo hizo aparecer en anuncios bajo la especie de que es la portada de una revista. Una nota indicó que esos anuncios tenían un costo, y el gobernador de esa hebra sacó una madeja que tejió con poca destreza.

Lo preocupante es un concepto que soltó de su ronco pecho: que es preciso poner un alto a la libertad de expresión porque los medios abusan de ella. En la lista puso en primer lugar al medio que le sacó los números, pero también incluyó a Televisa, Televisión Azteca y el Grupo Milenio.

Cualquiera se dará cuenta de que se pasó de la raya, y así lo hizo saber la diputada federal panista Brenda Velázquez, quien aprovechó para presentar ante la Procuraduría General de la República una demanda contra el gobernador por atentar contra la libertad de expresión. “No podemos permitir que los gobernantes traten de limitar el derecho a la información y a la libertad de expresión”, apuntó la también presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados.

“A partir de hoy, cero noticias para El Norte”, había sentenciado El Bronco. “Y cuando te vea a ti (señaló hacia el reportero), no te voy a decir nada, así que ponte unos tapones en las orejas. Siempre voy a estar preguntando: ‘¿Dónde está el del periódico El Norte?’. Y te voy a decir: ‘Oye, compadre, ¿te puedes ir?’. Porque tengo el derecho de decidir a quién le doy la información, ¿o no?”.

Como también dijo que analizaría proceder penalmente contra ese y otros medios, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exhortó al mandatario a bajarle a sus peroratas, garantizando el respeto de los medios a la libertad de expresión.

El incidente terminó (¿o no?) cuando El Bronco le dijo a David Carrizales: “¿Qué más libertad de expresión quieren ustedes? Publican lo que les da su gana, y yo les digo lo que me da la gana. Esa es la mejor libertad de expresión, y yo no agredo a nadie”.

La pregunta de fondo es: ¿en verdad será tan tonto El Bronco como para poner en riesgo sus sueños presidenciales por una querella verbal contra los medios de Nuevo León? En la era del Brexit y de Trump, bien vale la pena preguntarse si no fue plan con maña. Después de todo, el cruce de tonterías puso al mandatario en todos los medios del país. Y esto sí que no le costó ni un centavo.

