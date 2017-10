Campañas realistas y las orejas inútiles

En algunas conversaciones que he tenido con amigos en Facebook tocamos a menudo el caso del Bronco, o séase Jaime Rodríguez Calderón.

Por si alguien tenía todavía dudas respecto a su visión de futuro, el peculiar personaje está por registrar sus intenciones de contender como candidato independiente a la Presidencia de la República.

Todavía le queda una brizna de sensatez, y sigue insistiendo en que antes de lanzarse como gorda en tobogán le quiere “preguntar” a los ciudadanos de Nuevo León. Algún cándido habrá todavía entre las hordas de broncozombies que se la crea totalmente.

Lo que yo creo es que, así como no sorprendió al decir que sí se registraría, tampoco se sorprenderá cuando diga, al más depurado estilo del Peje López Obrador, que hizo una consulta y que, ¡mire usted nomás!, la comunidad de Nuevo León le dijo que sí, que se lance. Y luego, más adelante, también pondrá cara de sorpresa cuando las cuentas digan que consiguió unos cinco millones de firmas.

Le decía que en mis conversaciones de Facebook comenté que habría que pensar en serio que el fenómeno del Brexit y de la elección de Estados Unidos se repitiera en México. O sea, que el Bronco se convirtiera en una “sorpresa” y les birlara la Silla a todos los aspirantes de los distintos partidos y coaliciones.

Me respondieron que era un tiro muy remoto. Tan remoto como el que ya remontó una vez en Nuevo León, respondí. Tuve ocasión de platicar en Santo Domingo con el Bronco y con sus operadores de campaña, y de aprender algunas de las técnicas modernas que utilizan la tecnología para llevar el control de las elecciones, y puedo decirle que el Bronco no es la octava maravilla, pero sabe suficiente aritmética para no andar soñando con molinos de viento.

Tanto el mandatario como Memo Rentería y nerds que les acompañan tienen perfecta claridad respecto a la numeralia electoral. Solamente necesitan un voto más que el del rival más fuerte, y creen poder lograrlo.

Yo, después de husmear por aquí y por allá, creo que tendrán más problemas de los que esperan, pero no descarto la posibilidad. Y lo único que temo más que una posible victoria bronca es que persista en su hábito más común ya en Los Pinos: que no escuche la voz de la razón. Ronald Reagan fue un buen presidente en Estados Unidos no porque fuera una chucha cuerera sino porque escuchó y puso a gente brillante en cargos clave. El Bronco no es así. Si no aprende, podríamos tener que admitir que ni el sismo del 19 de septiembre fue tan dañino para el país.

horacio.salazar@milenio.com