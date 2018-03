Percepción o realidad, corrupción nos cuesta 10% del PIB

En el entorno del inicio formal de las campañas políticas rumbo a la elección presidencial en México, donde los abanderados colmaron de ofertas y promesas anticorrupción la víspera, surge esta semana el nuevo listado de percepción internacional de corrupción donde nuestro país, como cada año, sigue perdiendo posiciones en su acelerado desbarranco hacia los últimos lugares.

Y es que a decir del organismo mundial Transparencia Internacional (TI) que anualmente elabora este rankin, México ocupa hoy la posición 135 de 180 países con una calificación notoriamente reprobatoria. Al respecto, vale la pena mencionar que en los últimos dos años, 2016 y 2015, nuestro país cayó 12 posiciones. Sin embargo, de 2014 a 2015, también descendió y la caída fue estrepitosa pues entonces caímos cerca de 30 lugares luego de ocupar la posición 95 del listado, aunque entonces solo había 160 países ranqueados.... Hoy suman 180.

En tanto, no faltará quien piense que esa estadística no pinta más rayas a la cebra, sin embargo, lo cierto es que esa posición no solo tiene repercusión y eco mundial, sino que además refleja una muuuy desaseada practica de transparencia en nuestro país y, particularmente, una muy triste visión de la honestidad en las gestiones políticas, económicas y sociales, tanto desde una perspectiva interior como desde el exterior.

Por su parte, el organismo Transparencia Internacional reportó que el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, actualmente está liderado por Nueva Zelanda y Dinamarca como los países "más pulcros". En contraste, Venezuela es el latinoamericano peor situado, en el puesto 169, al mismo nivel que Irak, mientras que Uruguay obtiene la mejor puntuación del grupo continental, situándose en el muy envidiable número 23.

A continuación, se presentan los primeros países en la clasificación:

1. Nueva Zelanda (89 puntos)

2. Dinamarca (88)

3. Finlandia, Noruega, Suiza (85)

6. Singapur, Suecia (84)

8. Canadá, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido (82)

12. Alemania (81)

Asimismo, otros de los Estados-Nación que destacan en el listado de países y territorios puntuados entre 0 (el más corrupto) y 100 (el menos corrupto) son los siguientes:

16. Estados Unidos, Bélgica (75)

23. Uruguay, Francia (70)

26. Chile, Bután (67)

29. Portugal, Qatar, Taiwán (63)

38. Costa Rica, Lituania (59)

42. España, República Checa, Chipre (57)

54. Italia, Mauricio, Eslovaquia (50)

62. Cuba, Malasia (47)

85. Argentina, Suazilandia, Islas Salomón, Kuwait, Kosovo, Benín (39)

96. Brasil, Perú, Panamá, Colombia, Zambia, Tailandia, Indonesia (37)

112. Bolivia, El Salvador, Níger, Maldivas, Argelia (33)

135. México, República Dominicana, Honduras, Paraguay, Rusia (29)

143. Guatemala, Mauritania, Líbano, Kenia, Bangladés (28)

151. Nicaragua, Uganda (26)

169. Venezuela, Irak (18)

180. Somalia (9)

A decir de diversos organismos sociales en México, todos los días los índices de corrupción han aumentado de manera alarmante en nuestro país. De hecho, según los últimos datos, la corrupción le cuesta al país aproximadamente 347 mil millones de pesos al año, que representan la tan simbólica como cuantiosa cantidad del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)... De hecho, tal cifra, más que el costo del PIB pareciera representar la propina por el servicio recibido mediante la corrupción.

Asimismo, según el Barómetro Global de la Corrupción y Transparencia Mexicana, en nuestro país el 27 por ciento de sus ciudadanos se encuentra satisfecho con su democracia política, pero el 91 por ciento no confía en partidos políticos; el 83 por ciento no confía en legisladores, y el 80 por ciento no confía en instituciones del sistema judicial.

Muestra de la importancia de la corrupción en la agenda nacional mexicana es la creciente atención que sirve por parte de los medios. Y es que en las últimas dos décadas, el número de notas periodísticas sobre corrupción en la prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento al pasar de 502 a 29,505 notas en casi 20 años.

Transparencia Internacional subraya la relación entre los niveles de corrupción y la libertad de prensa al indicar que, "en los últimos seis años, más de nueve de cada 10 periodistas fueron asesinados en países con puntuaciones" bajas en su índice. "Asimismo, uno de cada cinco periodistas que murieron estaba trabajando en investigaciones sobre corrupción", añade, poniendo como ejemplo el caso de Brasil, que se sitúa en la posición número 96, junto a Perú, Panamá y Colombia.

"Los reporteros en Brasil —perseguidos por investigar la corrupción en gobiernos locales y la criminalidad vinculada con las drogas— arriesgan su vida a diario tan solo por hacer su trabajo", señala el texto... nada alejado de casos semejantes en nuestro país.

"Aunque detener la corrupción lleva tiempo, en los últimos seis años numerosos países han conseguido progresos mínimos o nulos", señala la organización anticorrupción, que celebra no obstante que países como Costa de Marfil, Senegal y Reino Unido "mejoraron de manera significativa su puntuación" en dicho lapso.

Sin embargo, al respecto, ningún organismo internacional ni local reporta avance alguno en la materia en los últimos años, ni en términos de combate a la corrupción ni en el tema del fortalecimiento de los derechos del periodismo en México; temas sobre los cuales, los actuales candidatos a la presidencia no han hecho mucho desde sus trincheras, excepto hablar en infinitivo sobre ello y sin decir cómo lograrían reducir dichas cifras.

Queda claro que lo único en lo que están concentrados es en definir la logística-financiera electoral que les garantice alcanzar el trono anhelado, sin importar la corrupción que ello implica soslayando sus notorias consecuencias, hoy reflejadas con toda claridad, y ranqueadas a nivel mundial.

