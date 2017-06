7 de 10 menores, maltratados “para educarlos“

Varias noticias sobre la población mexicana. En primera, que ya somos 122 millones de habitantes en el país, de donde 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento, hombres; en segunda, que hay 33 millones de hogares en México; y en tercera, que en el 69 porciento de los hogares hay violencia contra menores.

Entre los datos relevantes que se desprenden de su más reciente encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016, el Instituto informó que del total de hogares del país, 89.4 por ciento son de tipo familiar, es decir, aquellos en los que al menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar y el restante son de tipo no familiar, es decir: donde los habitantes no tienen relación de parentesco con el jefe del hogar.

Las cifras oficiales destacan, además, que la edad promedio del jefe de familia es de 48 años y que, mayormente, es del sexo femenino.

El reporte señala, también, que la mayoría de los hogares del país son viviendas construidas con materiales no frágiles, mientras que 41 por ciento habita hogares con paredes endebles, el 33 por ciento con techos inconsistentes, mientras que el 7 por ciento vive sobre piso de tierra. En este rubro, se informa que el 93 por ciento de los hogares del país habita una casa independiente, en tanto que 5 por ciento lo hace en un departamento en edificio.

Asimismo, el Inegi reporta que 56 por ciento de los hogares cuentan con la presencia de ambos padres; que 17 por ciento son hogares con tan solo uno de los padres; y que 26 por ciento son hogares familiares sin presencia de hijos y hogares no familiares.

La Encuesta Nacional reporta que son alrededor de 60 millones de personas las que viven el los hogares y que estos oscilan entre los 3 y los 30 años de edad y que podrían estar cursando algún estudio, de donde cerca de 35 millones de ellos aseguraron estar asistiendo a la escuela.

Las viviendas están habitadas en promedio por 3.7 integrantes, de los cuales 51. por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres y que una de cada cinco mujeres indicó no estudiar por motivos de matrimonio, unión, embarazo o el nacimiento de un hijo.

Paralelamente, mediante otro instrumento de medición llamado la Encuesta Nacional de la Infancia en México, se dio a conocer que en 53porciento de los hogares del país se ejerce agresión sicológica contra ellos, principalmente, para estudiar; en 44porciento, sicológica y física, y en 6porciento castigos severos.

Además, se reporta que los niños reciben más castigos físicos severos en comparación con las niñas, y que la zona centro del país es la más violenta con los pequeños.

México es un país violento con sus niños, pues en el 69porciento de los hogares del país, hay maltrato como una forma de educación, revela la Encuesta Nacional de la Infancia en México, realizada por Unicef y con apoyo de la Secretaría de Salud.

En promedio, sólo en el 31 porciento de los hogares la educación de los niños de entre uno y 14 años se realiza sin ejercer ningún tipo de violencia y ahí destaca la clase media, pues tiene el mayor rango, dado que el 34.3 porciento de sus hogares no maltratan a sus menores de edad. En tanto, se señala que en los hogares ricos hay mayor maltrato que en hogares pobres, y que de ellos, los menores agredidos son en su mayoría son del sexo masculino.

También se informó que del 6 porciento de los menores de edad que sufren castigo severo físico, la sufren más los hombres que las mujeres; el mayor nivel de maltrato severo se registra en la zona Centro del país, con un 7.8 porciento de hogares violentos y es más en las zonas rurales que las urbanas.

Por rango de edades, los menores más severamente maltratados son los que tienen entre 5 y 9 años, al alcanzar un porcentaje de 7.2 porciento de hogares violentos, seguidos por los que tienen de diez a 14 años, con 6.5 porciento.

Al respecto, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, director de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dijo que este es un nivel de agresión física que no es de ninguna manera deseable (...) y que hay que generar opciones de mayor conocimiento y de mayor acceso a herramientas y de mayores capacidades de las madres y los padres para poder realizar una crianza no violenta para los niños (...) me parece más bien que es una cuestión de generar recursos que ayuden a las madres y a los padres a resolver de manera no violenta y llevar a cabo este proceso de crianza mucho más pacífica", destacó ante los legisladores federales e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Para concluir, cabe destacar que la Encuesta también registró el perfil de estudios de los padres, de donde se supo que la preparación académica de los padres de familia que ejercen violencia severa sobre sus hijos, entre quienes sólo tienen primaria, tienen el primer lugar con 7.3 porciento, seguidos de quienes tienen secundaria, con 6 porciento y quienes tienen educación superior, con 5.4 porciento de hogares agresivos. Asimismo, la encuesta refleja que los hogares más pobres son más severos en los castigos.

Sin embargo, muestra que la violencia como método de disciplina hacia los hijos es practicada más por los hogares más ricos y con el mayor nivel de educación escolar, donde es más ejercida sobre menores del sexo femenino.

En ambos estratos sociales hay violencia contra menores con base en motivos educativos. Este tema valdría la pena que alguna autoridad tome cartas en el asunto, para evitar dichas agresiones y también para sancionarlas.

con.todo.respeto@live.com