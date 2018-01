La Cuevas, entre morena… y quemada

Ahhhh pa-novedades en el chapulineo político. Y es que la noticia de que Gabrielita Cuevas se haya pasado al partido de Morena es toooda una novedad ¿Por qué? Por dos razones, cuando menos: por que La Cuevas fue militante del PAN por un buen tiempo y ese partido es más que antagónico a Morena y; porque Morena es presidido por Andrés Manuel López Obrador, quien se convirtió en acérrimo enemigo de los panistas a mediados de la década pasada cuando los blanquiazules encabezaron, desde la presidencia, una insaciable cacería del entonces líder del PRD y Jefe de Gobierno capitalino, López Obrador.

Y fue precisamente en aquella cacería que apareció La Cuevas, de la nada, pues su carrera estaba en ciernes, y haciéndose acompañar de un grupo de pubertos panistas, y un colmilludo blanquiazul detrás, que los panistas buscaban encarcelar a Obrador -previo desfuero que consiguieron uniéndose con el PRI-. Fue así que cuando la orden judicial para aprehender a AMLO estaba dada, la entonces legisladora local del DF, insospechadamente, apareció en la escena pública para cubrir la fianza del presunto culpable, en lo que parecía una curiosa contradicción ante lo que su partido buscaba. Empero, "La Cuevas", atajó la anécdota diciendo que lo que ella se proponía era que AMLO se defendiera "en libertad" sin hacer uso de las Instituciones Públicas y Políticas del país.

Aquella aparición le valió a Cuevas la popularidad sufciente para mantenerse en la escena política y con diversas ayudas de su gremio, junto con diversos colegas de su generación, entre ellos Fedérico Dóring y otros que se quedaron en el camino, escalar peldaños en la clase política nacional... máxime el refresco que les significó a su partido, a la postre, la cuestionable forma de conservar la presidencia.

"Aiga sido como aiga sido", como bien dijo uno de sus correligionarios, La Cuevas, con estudios truncos en Ciencia Política posteriormente logró internarse en los asuntos internacionales de la política mexicana del Congreso de la Unión, donde este año vencen sus compromisos, hoy afirma:

"Pude platicar con López Obrador; debo decir que fue una reunión muy interesante, yo misma me sorprendí mucho y me dio mucho gusto, creo que fue lo que me convenció. Veo a alguien con muchas ganas de trabajar en nuestro país, que lo conoce muy bien, y que además sí trae como prioridad esta reconciliación y unidad de los mexicanos"

Como era de esperarse, diversas han sido las reacciones, desde el ex-presidente Fox quien la criticó por su decisión a pesar de que recientemente también salió del PAN para ahora apoyar al precandidato del PRI, Jose Antonio Meade, hasta el actual vocero del partido, Fernando Rodríguez Doval, que fue compañero de bancada, también criticó la decisión de su ex-compañera a quien, sin referirse directamente a a ella, dijo a quienes abandonaron el partido sólo por no conseguir una candidatura: "En el PAN a muchos nos ha tocado ser o no ser candidatos a algo. Y aquí seguimos"... lo que levantó las primeras controversias en el sentido de que a La Cuevas no de ofrecieron nuevo hueso en su partido, ni plurinominal, y por eso salió. De hecho, en las últimas horas, se dicho, también, que su otro ex-compañero del PAN, Federico Doring, podría también, no tener nada más oportunidades en el PAN, por lo que en breve estaría dando alguna noticia en tal sentido.

Curiosamente, en el contexto de la elección presidencial del 2012, Gabriela Cuevas habría escrito públicamente: "El candidato de las izquierdas se presenta hoy como un hombre tolerante, conciliador y un estadista que da resultados. Sin embargo, quienes hemos vivido y evaluado su gestión al frente del DF, sabemos que las cifras que presume están muy lejos de la realidad que vivió la ciudad durante su administración", aportando una serie de datos duros de la Ciudad de México. Y para rematar aquel texto escribió: "La honestidad valiente de Andrés Manuel sólo es una frase y no una realidad".

De hecho, entonces, en su cuenta de twitter escribió: "sorprende que quien se opuso a las alianzas y atacó al PAN 6 años hoy pida que el PAN se una a su "causa". ¿Dónde está la congruencia de AMLO?"... curiosamente, hoy por hoy, de la congruencia de Cuevas, tampoco sabemos nada ¿Por cuánto tiempo será así?

Algo que sí sabemos, es algo que dijo tras su salida del PAN, y que nos deja ver por dónde anda:

"Hoy después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro: no fue suficiente, no logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo, debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición democrática"

Sin duda, y por los mismos motivos por los que La Cuevas debiera explicar y transparentar los suyos, también valdría la pena preguntar y exigir a AMLO diversas explicaciones sobre su disposición e interés de recibir a la ex-blanquiazul en su partido; empero, tratándose de respuestas, y en el caso de López, claramente eso es un caso perdido... característica del Peje que quizás, la propia Cuevas, también comience a imitar de su nuevo y admirado jefe.

