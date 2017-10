Censo de daños evitaría tragedias como la del S19

El sismo de 8.2 grados del día 7 de septiembre y el de 7.1 grados del pasado 19 del mismo mes, dejó una estela de muerte y destrucción en un eje geográfico de más de mil kilómetros, una sensible pero discreta cifra de 320 muertos en el país, más de 15 mil inmuebles dañados en los zonas alcanzadas por el temblor, y cuando menos la necesidad de invertir 40 mil millones de pesos para reconstruir las zonas e inmuebles afectados, lo que representa las cifras más elocuentes y los efectos de un par de eventos sísmicos ocurridos durante el mes de septiembre pasado.

A un mes del trágico episodio para los mexicanos, las cifras de edificios dañados en la Ciudad de México alcanzó los más de 12 mil inmuebles, de los cuales el 10 por ciento, cerca de mil 200 propiedades, registran daños severos que ameritan la demolición de más de la mitad de ellos, y el resto reparaciones profundas para recuperar su habitabildiad. Empero, el resto, más de 10 mil, también requieren un remozamiento general.

Entre tanto, lo que la autoridad local y nacional han determinado hasta ahora, es que los inmuebles por demoler deberán ser derruídos a la brevedad y que los edificios que requieren arreglos mayores por afectaciones severas, también deben ser reparados pronto. En el primero de los casos, las demoliciones habrán de ser "inmediatas" debido a que dichos inmuebles ponen en riesgo la vida humana y los inmuebles a su alrededor. Y la reparación de los daños severos en inmuebles en pie, también debe ser a la brevedad.

Sin embargo, a un mes de lo ocurrido, la mayoría de los edificios dañados que no se cayeron y que deben ser reparados, en especial aquellos que hasta desalojados han sido, no dan muestras de que estén siendo arreglados. En algunos casos, los menos, han sido reforzados con vigas de madera y cubiertos con telas negras que matizan a la vista los notables daños en las edificaciones. En tanto, estos no dan muestras de estar siendo reconstruídos, en todo caso, simplemente parecen haber sido discretamente guarecidos y casi iirisoriamente reforzados, ya sea para retrasar su repentina caída o bien para ocultar el notorio daño que tienen.

Hablar de más de 10 mil inmuebles en situación de "afectación estructural por el sismo" es algo preocupante para la sociedad civil, en especial, para la que convive con ellos, pero también para los que no, pues si bien tal situación prevalece por más y más tiempo, buscando quedar en el olvido, también resultan ser un riesgo quedarse así pues, o bien "los olvidan" con el riesgo que ello significa, o bien, "pasado un tiempo" los remodelen y vuelvan a ocupar como ocurrió con varios de los caídos este año, como fue el caso del edificio en Amsterdam 25, en la colonia Condesa.

Es por ello que en este momento resulta de suma preocupación que, además de no parecer que se esté haciendo algo por reducir los riesgos que dichos inmuebles representan, al mismo tiempo, no se vea a ninguna autoridad preocupada por la aparente horfandad en que se encuentran los inmuebles desalojados con daños severos, lo cual no es poca cosa, pues basta deambular por las zonas afectadas para ver y descubrir por doquier que alrededor de los domicilios donde hubo derrumbes el día del sismo, se encuentran decenas de edificios con evidentes daños que ponen en riesgo la vida humana y su entorno.

Ante tal situación, sería muy conveniente realizar un censo oficial o ciudadano de edificios dañados en todos los estados afectados por ambos sismos, con imágenes y datos acerca del tipo de daño que presentan con el propósito de "poner en línea" esa información para la consulta de todos los ciudadanos. Y es que poder disponer de dichos datos "de por vida" podría evitar que inmuebles dañados, pero dejados al olvido, pudieran ser remozados al paso del tiempo y vueltos a ocupar, evitando así nuevas desgracias.

Es por ello que ahora vale la pena recordar que durante las horas y días aciagos que dejó el sismo de hace un mes, de modo espontáneo, así como la sociedad civil salió a las calles a ayudar y a solidarizarse con las victimas, también diversas células de jóvenes dieron muestras de sus habilidades tecnológicas convirtiendo sus esfuerzos en notables sitios de internet que reunieron datos sobre edificios dañados. Esos esfuerzos y el trabajo ahí realizado no debería quedar, también, en el olvido, pues a aprtir de lo que ahí ya documentaron y registraron tantas personas, podría darse ahí un seguimiento permanente al estado que guardan los más de 10 mil inmuebles afectados.

Transitar peatonal o vehícularmente entre edificios desalojados o abandonados desde los primeros minutos y primeros días del sismo es una experiencia que aún estremece el alma y los sentidos, pero el simple hecho de imaginar que cada uno de ellos representa una amenaza latente para la vida humana "in situ", caso de un nuevo sismo, debemos hacer pensar a las autoridades lo importane y oportuno que es atender esta preocupación social. Urge que la autoridad o la sociedad civil se interesen en censar estos datos y poner a disposición dicha información e intentar darle la vuelta a los casos que como este no pudieron anticipar o resolver en el 85 y que hoy costó el derrumbe de más del 90 por ciento de los edificios caídos hace un mes y el 80% de los daños en los edificios que aunque se mantuvieron en pie, resultaron afectados por no atender las recomendaciones y para salvaguardar las vidad humanas de sus ocupantes.

