Hay 2018 pa´rato

Sin duda, iniciamos un año que se espera de gran intensidad en todos los frentes, con zafarranchos y meneos políticos de gran impacto, pero los que hemos acumulado estos primeros diez días robustecen la víspera.

Cambio de cuadra.

En gran medida, la más reciente de las noticias es de gran relevancia: la salida de Gobernación del hijo pródigo de Hidalgo, Miguel Angel Osorio Chong. Por una parte, el inesperado hecho da muestras de su realidad política actual tras no haber sido consdierado, siquiera, precandidato oficial del PRI a la presidencia. Pero más allá de eso, para otros, su inminente arribo al Congreso de la Unión como presumible Senador de la República sugiere, más que una posición estratégico-política, una posible necesidad de escudo legislativo o fuero paralo que pudiera ofrecérsele durante los próximos 6 años, tiempo que dura el encargo senatorial. Y nótese en ello, que no “le ofrecieron“ una diputación que dura la mitad de ese periodo, con todo y que en breve serían “re-elegibles“.

Para los más críticos, esa posición de presumible Senador, además, advierte que podría ser necesaria para estar preparados por algún imprevisto por su partido este año, como lo pudiera ser, sencillamente, no lograr refrendar la presidencia. Asimismo, el camino que está esbozando el ya ex-secretario de Bucareli pudiera, también, mostrar la ruta a seguir para los más cercanos al presidente.

Sin embargo, “aiga sido como aiga sido“, lo que es claro es que estamos ante una escena no prevista durante todo el sexenio, pues para el círculo rojo, y probablemente para una parte del verde, también, Osorio siempre fue visto como el hombre fuerte de la política detrás del presidente, pues si bien además de este periodo sexenal el sigilo y la discrecionalidad fueron sus principales tácticas para enfrentar sus responsabilidades y proteger la figura presidencial, también es cierto que “des-den-de-nantes“ venía haciendo un trabajo político intenso en torno al grupo que formó con quienes llegaron al poder en 2012, tanto desde el trono del gobierno de Hidalgo como fuera de él y desde tantas otras trincheras. Y si bien es cierto que previo a la asunción al poder de dicho grupo, cobró fuerza la figura de Luis Videgaray, con quien algunos lo pusieron a competir por la candidatura para este año, aunque ni uno ni el otro la alcanzaron, el segundo no se percibe como derrotado en esa lucha, al contrario, lo que no resulta igual en el caso del primero. En fin, veremos al tiempo que pasa con ellos y tantas otras variables alrededor del tema.

Pa´lo que se ofrezca.

Otros temas que han surgido estos días, son los hechos ocurridos en el Estado de México, donde se registraron diversos casos de rapiña masiva que la autoridad ha intentado minimizar pero que, en cierto modo, recordaron los eventos registrados, hace un año, precisamente, cuando diversos grupos salieron a dizque protestar por lo que llamaron el gasolinazo y que, en vez de actos públicos y manifestaciones, salieron a protestar robándose pantallas de televisión, refrigeradores, bicicletas, despensas… de diversas tiendas de autoservicio… y sin que la policía metiera la mano. Lo ocurrido ahora, sin pretexto ni explicación formal, advierte lo que podría ser la forma en que algunos podrían estar dando señales de existencia, a través de formas beligerantes, para ponerle precio a sus actos en un momento muy conveneinte para negociar tranquildiad social, en el entorno de una elección presidencial en puerta, y sobre el terreno que má adoran quienes probablemente esten intersados en hacer lo necesario para alcanzar el objetivo este año.

Señales del más allá.

Y por si fuera poco, entre otros temas, aprece el siempre discreto pero contundente mensaje del más allá, en la figura de la OCDE -que preside un mexicano de filiación priísta, y ex-secretario de estado con Carlos Salinas-, para decir desde la escena internacional que la impunidad del país frustra la aspiraciones de los mexicanos, exijir que se haga justicia para víctimas de corruptos y recordar que hay ex-gobernadores prófugos y ello, son olvidar que recientemente dijo que tener mayores niveles educativos en México no se traduce en evitar el desempleo.

De acuerdo con aquel reporte de la OCDE, en nuestro país, la brecha entre la educación y el mercado laboral es aún más marcada entre los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años ya que 6.7 por ciento de los graduados de educación superior están desempleados y sólo 4.5 por ciento en ese rango de edad con educación por debajo de la enseñanza media superior no tienen empleo.

La mayoría de los mexicanos tienen un nivel educativo bajo, pues 63 por ciento poseen un nivel de estudios por debajo de la educación media superior y sólo 37 por ciento han alcanzado al menos la educación media superior, uno de los porcentajes más bajos entre los países de la OCDE sólo después de Turquía… He aquí el verdadero gran reto de quien llegue a la presidencia de nuestro país.

Panistas al fin.

Lo que sí resultó algo novedoso estos días, fue la renuncia del panista Javier Lozano quien, además, anunció haberse pasado al equipo del candidato del PRI a la presidencia. Y es que, si bien Lozano había sido pseudo crítico del PRI, ahora resulta que se ve chambeando con ellos… y viceversa. En este enroque, la memoria nos recuerda que el Sr. Meade hizo carrera política durante el último sexenio del PAN en la presidencia, de la cual también fue amigo Lozano… Y del desaseado caso del también panista Corral que busca hacerle el caldo gordo a su partido con miras al 18, mejor ni hablamos.

