El traje del emperador

Leí hace unos días que el sastre que confecciona la ropa del horrendo sujeto que dirige los destinos del pueblo estadunidense en calidad de presidente sufre lo indecible para hacer que algo le quede bien. Que tiene que hacer anchas y largas las mangas de los trajes, que tiene que aumentar las tallas de los sacos, hacer milagros con los hombros. Los sastres de la casa Brioni, con asiento en Italia, tiemblan cuando los llaman de la Casa Blanca para emprender una tarea que antes los llenaba de orgullo. No por nada la firma es una de las más prestigiadas del mundo y sus trajes más caros se cotizan a razón de unos 50 mil dólares cada uno más o menos. De modo que deberían ingeniárselas para hacer un trabajo de excelencia, es decir, ocultar del todo la obesidad de un presidente que ya carga sobre sus anchas espaldas demasiadas adversidades. Es el presidente más anciano en la historia de su país, se vale de evidentes implantes de cabello, echa mano de una buena cantidad de maquillaje, y por si fuera poco manifiesta una tendencia a la vida sedentaria y se atasca de hamburguesas, papitas fritas y refrescos de cola, de tal modo que anda por los 120 kilos.

Pero cuando las cosas se complican siempre hay un plan B a la mano. Para Brioni el reto de vestir al presidente estadunidense va en realidad contra sus principios en la medida en que la elegancia es una de sus prioridades fundamentales. Es por eso que han creado una línea exclusiva para Trump con productos más baratos, que pueden incluso ser adquiridos por 200 o 300 dólares a través de Amazon. Corbatas manufacturadas en China por obreros medio esclavizados, trajes hechos en México por costureras de la colonia Portales. Quizá Trump ni cuenta se ha dado. Después de todo, lo único que le importa es parecer más joven.

Chaparrín y barrigón, con los blancos cabellos cayendo sobre sus hombros, Georges de Paris ya no alcanzó a tomarle medidas a Trump para cortarle sus trajes, aunque es probable que el presidente estadunidense lo hubiera despedido de inmediato por su origen humilde, su nacionalidad francesa, su condición de migrante y su aspecto de alegre personaje palaciego. De Paris falleció a causa de un tumor cerebral hace poco más de dos años, en septiembre de 2015, a los 81. Durante 40 años confeccionó los trajes de ocho presidentes estadunidenses y se hizo cargo del vestuario de personalidades como Dominique Strauss-Kahn en sus tiempos al frente del Fondo Monetario Internacional, del ex presidente francés Nicolás Sarkozy, de Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, y de Tony Blair, ex primer ministro británico.

El sastre de altos vuelos se identificaba del todo con los valores de la cultura estadunidense, en particular con la leyenda del hombre exitoso forjado por sí mismo en medio de la adversidad. Nacido en Marsella, emigró a Estados Unidos en 1960 a los 27 con algunos conocimientos de costura. Estafado por la mujer con la que mantenía un romance quedó en la miseria y sin conocimientos del idioma suficientes para hallar un trabajo, de manera que vivió en la indigencia durante un tiempo, con domicilio en una casa móvil. Emprendió entonces pequeños trabajos de costura hasta que obtuvo las recomendaciones necesarias para acercarse a la Casa Blanca en tiempos de Lyndon Johnson, poco antes del asesinato de John F. Kennedy.

Por supuesto, de no haber muerto, De Paris se las habría visto negras para confeccionar los ropajes de un tipo tan vulgar, escasamente dotado de porte, como Trump. Y aunque presidentes como Ronald Reagan y George W. Bush se las ingeniaron para transitar por la mansión presidencial como vaqueros con el arma en la mano, desprovistos de porte y dispuestos a guerrear a la menor provocación, el sastre de origen francés los tenía como los más elegantes. En el extremo opuesto situaba a Bill Clinton, a quien describía como un mandatario frío y maleducado.

Cuando Obama llegó a la presidencia llamó al pintoresco De París para que se hiciera cargo de su vestuario. Tal vez el sastre supo interpretar en las ropas el estilo juvenil y relajado del primer presidente afroamericano, pero Obama parecía moverse en otra dirección. Tal vez quería mostrarse más elegante y formal, de manera que echó mano de los servicios de sastres más prestigiados, como los Brooks Brothers y Martin Greenfield, a un costo de unos 20 mil dólares por traje.

Trump no es de los que gastan mucho en trajes, aunque aplique los cargos al presupuesto federal. Quizá prefiera siempre invertir en equipos de golf antes que gastar en vestuario. Habrá que esperar la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca para recuperar las buenas maneras.