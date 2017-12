Lucia en el bajo mundo

Imagino a Lucia Berlin pidiendo trabajo de sirvienta a una ama de casa gringa fodonga y déspota. Le pondría los pelos de punta al mostrarle un currículo increíble, una lista de referencias imposibles. Se habrá llevado más de un portazo en su aristocrática nariz perfecta. Formada en escuelas de niñas ricas, con pasado universitario, traía encima, poco después de los 30, tres divorcios, cuatro hijos, un expediente médico bien nutrido en el que destacaba un alcoholismo prácticamente sin remedio, ninguna profesión y una miseria del carajo. Cuando la necesidad la obligaba a llamar a la puerta de alguna señora clasemediera con tubos en la cabeza y pantuflas en los pies para ofrecer sus servicios como sirvienta ya había conseguido trabajar como ayudante de enfermería en un hospital y recepcionista en un consultorio médico. Con su aspecto distinguido, Lucia y su belleza enorme habían transitado ya con un gozo enorme por los callejones de la subcultura, por varias clínicas de desintoxicación y por el paisaje mexicano para asistir a su hermana enferma de cáncer. En sus ratos libres escribía una literatura tremenda, alimentada con su pasado, con sus experiencias dolorosas, con su vida singular, sin ninguna necesidad de reconocimiento, sin demasiadas ambiciones literarias. Hace un par de años, cuando apareció en las librerías su Manual para mujeres de la limpieza con una selección de un buen número de sus cuentos, su éxito entre los críticos y lectores fue arrollador. La vida de Lucia se confunde ahí con la creación literaria. Cada historia escurre una sustancia pegajosa de dolor y sufrimiento que lleva también una buena cantidad de humor muy espeso. Muchos se preguntaron entonces por qué diablos no era una escritora conocida, celebrada y premiada, y no faltó entre los críticos literarios quien la considerara con cierta vergüenza y enojo como “uno de los secretos mejor guardados de Estados Unidos”.

Para entonces Lucia ya era polvo en el fondo de la fosa del panteón donde fue enterrada 10 años antes, el 12 de noviembre de 2004. Mientras los sepultureros cavaban la tumba que recibiría el ataúd con sus restos, no faltó quien se preguntara quién era la difunta, que había nacido en Alaska, vivido sin rabia en una casa rodante y había fallecido a los 68 con un libro entre las manos mientras habitaba el garaje de la casa de uno de sus hijos en Los Ángeles. De hecho, muy pocos la conocían. Había publicado sus textos en pequeñas editoriales marginales, sin muchos lectores y con escasos ingresos. Nunca vendió más de mil ejemplares.

“En sus relatos, poblados por alcohólicos y adictos, retratados con empatía, repugnancia y despiadado ingenio, resuenan las devastadoras experiencias de su propia vida. Había pasado del aislamiento a la abundancia, a la desintoxicación y vuelta a empezar…”, escribió el año pasado desde Roma la estadunidense Elizabeth Geoghegan en su sentido texto “Fumando con Lucia”, publicado originalmente en The Paris Review. La conoció bien luego de que la llamara por teléfono, sin haberla tratado nunca: “Antes de conocerla, Lucia me dejó un mensaje en mi contestador sobre un relato que yo había escrito. Su voz era ahogada, seductora y dulce. Me hizo enamorarme un poco de ella; como en sus escritos, es su voz la que te mete dentro. Cuando al fin nos conocimos, me asombró descubrir que tenía varias décadas más de lo que yo había imaginado. Como la protagonista del cuento ‘B.F. y yo’, quien dice: ‘Ahora tengo una voz realmente bonita. Soy una mujer fuerte, mezquina incluso, pero todo el mundo piensa que soy realmente amable por mi voz. Sueno joven aunque tengo 70 años. Los tipos de Pottery Barn coquetean conmigo’. Los hombres definitivamente coqueteaban con ella, pero Lucia nunca fue mezquina, aunque su voz enmascaraba un punto endiablado”.

Si Lucia no se hubiera tomado la molestia de abandonar con cierta prisa este mundo de la mano de un cáncer de pulmón, un día del año pasado se habría levantado con la sorpresa de que era una estrella literaria, de que los periodistas la atosigaban pidiéndole entrevistas para hacerla hablar de tonterías, de que los editores le pedían textos para libros, suplementos literarios y una que otra revista del corazón, de que la invitaban a uno y otro programa de televisión. Pero su mundo no era así. Si su Manual para mujeres de la limpieza estaba en los primeros lugares entre los libros más leídos no era cosa suya.

De cualquier modo, sin duda contra su voluntad, se convirtió de buenas a primeras en una figura legendaria, en una autora de culto. Ahora se espera con impaciencia la publicación en lengua hispana de un volumen con su correspondencia.