Verne, una comedia francesa

Hace unos días, el diario francés Le Figaro compartió con sus lectores un hallazgo. Jubiloso, el prestigioso medio daba cuenta en su sección cultural del rescate del manuscrito original de La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, y de su inmediata publicación por la casa editorial los Saints Pères en una edición facsimilar de 2 mil ejemplares numerados. Sacándole todo el jugo posible a la noticia, describía minuciosamente las circunstancias del encuentro de los editores en la Biblioteca Nacional de Francia con el que considera el libro más exitoso de Verne. En entrevista con el diario, Jessica Nelson, cofundadora de la editorial, relataba la increíble historia: hurgando en un archivo “misteriosamente” titulado “Hetzel, papeles. I/ Expedientes de autores”, tuvieron la gran sorpresa de encontrar por casualidad un paquete de manuscritos. En uno de ellos aparecía el nombre de Phileas Fogg. “Muy emocionados”, relata la editora, revisaron el texto y descubrieron que se trataba del original de La vuelta al mundo en 80 días. Sus empeños habían sido coronados con el éxito, a pesar de que muchos especialistas les habían advertido que el texto estaba desaparecido.

Verne escribió en 1872 la popular novela, que fue publicada por entregas entre noviembre y diciembre de ese mismo año en Le Temps, un diario parisino de gran circulación. En su trama, Phileas Fogg, un distinguido caballero británico, apuesta con sus amigos la mitad de su fortuna a que puede darle la vuelta al mundo en 80 días. Su agitado periplo a bordo de trenes, barcos, trineos y hasta en el lomo de un elefante lo lleva a vivir toda suerte de aventuras al lado de su ingenioso mayordomo, Jean Passepartout.

El libro ha sido publicado desde entonces en decenas de ediciones y formatos en todo el mundo y ha sido tema de películas y obras de teatro.

El escritor y editor francés Pierre-Jules Hetzel publicó con frecuencia textos de Balzac, Victor Hugo, Zola y sobre todo de Verne, con quien mantenía una estrecha relación.

El 11 de marzo el semanario Le Point se sumó al júbilo de Le Figaro y de los editores de los Saints Pères. En una nota “exclusiva”, celebraba lo que consideraba “un suceso editorial” y, tras describir la aventura de los afortunados investigadores improvisados, destacaba en su despliegue gráfico la frase de Nelson: “Muchos especialistas nos habían dicho que el manuscrito de La vuelta al mundo en 80 días estaba desaparecido”. El rescate de “una joya perdida en la oscuridad”, como festejaba Le Point, merecía la más amplia difusión, reportajes, entrevistas y ensayos sesudos. No todos los días se encuentra el original perdido de una obra de Verne.

La editorial los Saints Pères se dio a conocer en Francia en 2012 cuando publicó Hygiène de l’assassin, de Amélie Nothomb. Puso luego en las librerías ediciones facsimilares y numeradas de Las flores del mal, de Baudelaire, La espuma de los días, de Boris Vian, y La bella y la bestia, de Jean Cocteau. Dos años atrás puso a circular su edición de Veinte mil leguas de viaje submarino, de Verne, y desde entonces se propuso publicar La vuelta al mundo en 80 días. Después de muchos esfuerzos su edición limitada de este texto se encuentra a la venta desde hace un par de semanas.

Pero hay un pequeño detalle a considerar. Resulta que el manuscrito de Julio Verne en realidad no estaba perdido. De hecho, está catalogado y archivado en un gabinete de la Biblioteca Nacional de Francia, en un apartado consagrado a los archivos personales de Hetzel, el editor de Verne. Ahí lo encontraron los editores

de los Saints Pères, como lo habría hallado cualquiera que metiera las narices en esas carpetas.

Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los directivos de la biblioteca francesa, que aclararon con indignación que el texto había sido estudiado y conservado por sus especialistas y que además estaba a disposición de los lectores en su página de internet.

Pero lo peor fueron las burlas de los medios periodísticos franceses, que no perdonaron el arrebato de los editores. No faltó quien insistiera en tono jocoso: no, La vuelta al mundo en 80 días no estaba perdida, es solamente una fake news sobre la venerada novela de Julio Verne.

Hace un par de semanas, con cierta vergüenza, Le Figaro regresó al tema. Publicó en su sección cultural un texto titulado “El redescubrimiento de La vuelta al mundo en 80 días: muy novelesco para ser verdad”. Comenzaba diciendo: “Contra lo que nos informaron los editores de los Saints Pères, el manuscrito original de este clásico es muy conocido…”.