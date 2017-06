Juan y la carne

El verde era su color favorito. Los muros de su casa en Marrakech están cubiertos de azulejos de este color, sobre todo los de su patio interior, donde se sentaba a escribir a la sombra de un árbol que daba lo mismo naranjas que limones. Combinaba el verde del suéter que vestía todo el tiempo con el café de un saco que no se quitaba y las rayas verdes y café de la camisa que portaba sin falta. Si no fuera porque usaba todo el tiempo la misma ropa hubiera parecido siempre un verdadero dandi, elegante, combinado con perfección.

Tal vez era esa la definición de Juan Goytisolo: el dandi que no fue dandi. Lo que sí fue, sobre todo, es un hombre profundamente humano, lleno de defectos, llevado por los caprichos, regido por la pasión, mandado por la carne y entregado sin límites a la obsesión creativa. Con su eterna expresión de niño díscolo y malhumorado, Goytisolo murió el pasado 4 de junio en su casa de Marrakech a los 86. Lo imagino vestido de verde, apurando el último viaje, empujando con prisa a los extraños para hacerse camino sin estorbos. Inútil averiguar las causas: un montón de enfermedades, los años acumulados, el kilometraje recorrido, los amores reducidos a escombros, los deleites del cuerpo agotados.

En abril de 2014, cuando sintió que las fuerzas le abandonaban, que el cuerpo de la pasión había muerto en sus brazos, que la miseria se había instalado en su existencia, escribió para quien quisiera leer cuando ya no anduviera por ahí: “Mi decisión de recurrir a la eutanasia a fin de no prolongar inútilmente mis días obedece a razones éticas de índole personal. Desaparecida la libido y con ella la escritura, compruebo que ya he dicho lo que tenía que decir. Tampoco mi cuerpo da para más. Cada día constato su deterioro y antes que ese declive afecte a mi capacidad cognitiva prefiero anticiparme a mi ruina y despedirme de la vida con dignidad. La otra razón de la eutanasia es la de asegurar el porvenir de los tres muchachos cuya educación asumo. Me parece indecente malgastar los recursos limitados de que dispongo y que disminuyen a diario en tratamientos médicos costosos en vez de destinar este dinero a completar sus estudios. Por todo ello, escojo libremente la opción más justa conforme a mi conciencia y respeto a la vida de los demás”.

No recorrió sin embargo el camino de la muerte elegida. La vida lo obligó a seguir la ruta que había comenzado a andar desde sus años de juventud en su natal Barcelona. Un camino que en particular la prensa española ha recorrido de ida y vuelta más de una vez en la hora final del escritor y periodista. De hecho, el de Goytisolo es un raro caso de irreverencia periodística a partir de su muerte. Muchos, tal vez demasiados, han husmeado en los más oscuros rincones de su vida de periodista destacado en los frentes de guerra, de escritor laureado, de creador en fuga de la dictadura franquista, de rabioso disidente en el exilio, de muchacho en busca de amoríos de paga, de caricias fáciles, de alcohol y drogas, de matrimonio comprensivo y de enamoramiento comprometido con los de su misma identidad sexual. Y no ha faltado quien exija respeto, quien pida que lo dejen reposar en paz.

Pero fue Goytisolo quien abrió primero de par en par las puertas de su intimidad. De espaldas a lo privado, habló en voz alta en sus libros de su propia vida. De los motivos de su largo exilio en Marrakech, de su matrimonio que devino en cálida amistad, de su encuentro con el hombre

de sus sueños, de sus amores y pasiones desatadas.

Son sin embargo sus últimas horas, las del creador recio y altivo que ha perdido las fuerzas, que ha rodado en la arena cansado y desarmado, a merced de sus amigos y sus enemigos, las que con más fidelidad han dibujado la frágil figura de un ser humano a quien los demás han convertido en mito para tener alguien a quien venerar teniendo como pretexto su obra enérgica, vigorosa, vital.

Francisco Perejil se ha saltado las trancas en estos días, ha hecho pedazos los límites y se ha colado entre los escombros de una vida que fue feliz, creativa y airada. Ha reconstruido para el diario español El País las horas finales en la vida de quien solo tenía una corbata y era verde, de quien recorrió un difícil camino rumbo al sepulcro: sutiles ayudas económicas del gobierno español, cirugías lastimeras, internamientos en clínicas, agónicos paseos en camilla, sufrimientos sin fin, carencias elementales. Muchos le han reprochado su falta de discreción, su atrevimiento, sus ganas de meter las narices donde solo debiera imperar el silencio respetuoso. Otros le agradecemos la lección de vida y de muerte.