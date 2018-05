El regreso del "Indio"

Ya no era ningún jovencito. Emilio El Indio Fernández era un hombre de cine maduro y sensible. Andaba de hecho por los 43 cuando se estaba estrenando en los cines Enamorada, filmada en 1946, que se sumaba casi de inmediato a la lista de sus películas más celebradas. Poco antes Flor Silvestre, María Candelaria y La perla habían abarrotado las salas de cine mexicanas de la época. Un público heterogéneo suspiraba, reía y lloraba con la historia de amor que ahí se narraba entre las hermosas luces y sombras que creaba la magia fotográfica de Gabriel Figueroa, encajada en una provincia de decimonónica moral de cristal en los ajetreados días de la Revolución mexicana. Con esa espléndida obra de arte vagabundeó El Indio durante los años siguientes por media Europa: Francia, Holanda, Alemania Federal y Portugal, además de Estados Unidos. En Italia recogió en el Festival de Venecia un aplauso grande pero ningún premio. En México arrasó con los reconocimientos nacionales. Sus actores, María Félix y Pedro Armendáriz, fueron galardonados, lo mismo que Figueroa, Fernández y su editora, Gloria Schoemann. Pero en el naciente Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, nadie le hizo caso. Como si no existiera una de las obras mayores de quien ha hecho el mejor cine en este país.

Fuera de este breve periodo de esplendor creativo, El Indio tuvo una vida de perro, perseguido por sus demonios, atormentado por su pasado. Con una botella de Ron de la Negrita o de tequila barato y un paquete de cigarros Delicados sin filtro en el bolsillo, fue incapaz de escapar de sus obsesiones, de sus contradicciones, mientras vagabundeaba de aquí para allá. Caía finalmente, tarde o temprano, en el restorán de los viejos Estudios Churubusco, donde tenía prácticamente la propiedad de una rústica mesa. Ahí sacaba sus cigarros, su botella de ron. Despachaba sus asuntos, recibía a los periodistas con malas maneras, y bebía y bebía. Déspota, majadero, agresivo.

Ahí, en uno de los pasillos, su hija Adela Fernández lo vio pasar como un fantasma colérico levantando el polvo. Se orinó del miedo. Muy joven, Adela recientemente había abandonado la casa familiar en Coyoacán, y como primer acto de rebeldía y de independencia ante la violencia y el autoritarismo de su padre se había cortado el cabello a rape. De tal tamaño era el terror que llevaba dentro que no pudo contenerse.

Su otra hija, Jacaranda, fruto de su matrimonio con Columba Domínguez, tomó unas tijeras y talló en grandes rasgos en el yeso de la pared de su cuarto la frase desesperada “Te quiero papá”. Y saltó por la ventana buscando la muerte.

Mientras construía su cine generoso, espléndido, maravilloso, El Indio destruía lo que más amaba, incluida su propia vida. Adela sabía bien por qué había cortado sus cabellos. A diferencia de Pedro Armendáriz, María Félix, Columba Domínguez y Dolores del Río, su cabello era rubio y sus ojos eran redondos y claros, no almendrados y oscuros, de manera que llevaba en el alma las marcas emocionales que le habían dejado los esfuerzos de su padre por convertirla en una réplica de las estrellas de su cine indigenista. La llevaba hasta una de las terrazas de la casa y ahí, frente al jardín, la hacía sujetarse con ambas manos del barandal, mientras ponía su pie sobre sus espaldas y tiraba de sus cabellos largos para que sus ojos tomaran la forma almendrada. Por supuesto, sus esfuerzos resultaron inútiles. Adela conservó hasta su muerte más o menos reciente sus cabellos largos y rubios y sus ojos redondos, que dejaban escapar de vez en cuando una lágrima mientras recordaba los abusos y la violencia de aquel hombre de talento extraordinario.

Consumido por el alcohol y devorado por su mal carácter, con el paso del tiempo El Indio se fue convirtiendo en un fantasma atrincherado en su mesa de los Estudios Churubusco. Sobre su cama, en su mítica casona de Coyoacán, sus trajes de charro que le ayudaron a forjar una imagen de vigor y gallardía se fueron convirtiendo en polvo. Cuando murió, en agosto de 1986, ya era un mal recuerdo para muchos.

Su cine, en cambio, sigue vivo y su estética brilla como siempre. Más aún: el tiempo le ha dado ahora una segunda oportunidad con su espléndida Enamorada. En una sección dedicada a la revisión de las películas clásicas en la historia del cine, el Festival Internacional de Cine de Cannes, cuya edición número 71 habrá de transcurrir entre el 8 y el 19 de mayo, incluyó la proyección de esa cinta. El filme, una de las obras maestras del Indio Fernández, será comentada por el prestigioso realizador estadunidense Martin Scorsese, en una sesión que, sin duda, será memorable.