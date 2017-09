Cantando bajo la lluvia

Hace unos días, mientras Irma golpeaba con fuerza Florida, el gerente de un negocio de pizzas obligó a sus atemorizados empleados

a presentarse a trabajar puntualmente. Se entiende que negaba en los hechos que el huracán representara algún peligro para los trabajadores. A sus ojos, tal vez ni siquiera había un huracán rondando. Las autoridades de Florida mostraron en cambio más preocupación ante las embestidas de un fenómeno meteorológico que pudo dejar centenares de muertos a su paso.

El discurso del gerente de la pizzería quedó asociado con una polémica un tanto absurda sobre el cambio climático en la que ha participado hasta el papa Francisco.

“El hombre es un estúpido, es un testarudo que no ve”, regañó hace unos días el pontífice, señalando a aquellos quienes niegan el cambio climático. El ser humano, recordó, es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Está claro, dijo: “Puedes ver los efectos del cambio climático con tus propios ojos y los científicos señalan claramente cuál es el camino a seguir”.

Sin embargo, para otros, como Scott Pruitt, responsable de la Agencia Estadunidense de Protección Ambiental, no es este el momento para hablar de la relación entre el cambio climático y las recientes tormentas huracanadas que se abatieron sobre Florida. En declaraciones a la prensa consideró que estas “especulaciones sobre las causas y los efectos de las tormentas no son apropiadas”.

Pruitt no está solo con su política de avestruz a propósito del cambio climático y sus consecuencias. La ceguera del presidente estadunidense Donald Trump hace ver al cambio climático como una carta de negociación política, más allá de las tragedias que puedan enfrentar los habitantes de su país. Esa miopía que al comienzo de junio pasado lo llevó a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que han firmado 195 países. Justificó su postura al decir: “No queremos que otros países se rían de nosotros. No lo harán. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París”.

Su corta, muy corta mirada, le ha impedido siempre entender el significado de una de las mayores simplezas: si los hielos que antes creíamos eternos se funden a consecuencia del cambio climático, más y más lluvias caerán sobre el mundo entero. Como una maldición bíblica, huracanes, tornados, tormentas e inundaciones caerán sobre el planeta cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad.

Víctimas de las malas políticas ambientales, cómplices por su actitud pasiva, los ciudadanos estadunidenses vivieron hace poco verdaderas jornadas de terror bajo el agua y en espera de cosas peores. Perdieron por horas o por días enteros el suministro de energía eléctrica, de telefonía, de bebidas y de gas, y quedaron privados de alimentos frescos. En medio del desastre, Rick Scott, el gobernador de Florida, con el agua hasta la cintura y escondiéndose de los ventarrones mientras trataba de poner a salvo a millones de ciudadanos, asumió a fin de cuentas, con un gesto de resignación ante la destrucción: “Lo mejor que se puede hacer ahora es rezar”.

Por supuesto, ni las palabras del atemorizado Scott ni los miedos súbitos de la población influyeron en la verborrea de Rush Limbaugh, un analista político que desde los años 80 bombardea a los estadunidenses con mensajes ultraconservadores a través de centenares de estaciones radiofónicas en todo el país. Unos 13 millones de estadunidenses lo han escuchado definir como prostituta a una joven estudiante de derecho que defendía hace unos años el libre uso de los anticonceptivos, o manifestar su enojo ante la posible elección de un actor negro para interpretar a James Bond en el cine.

Discípulo aventajado del presidente Trump, Limbaugh enfatizó a través de la radio en los días inundados de Florida un discurso por lo menos absurdo. Repitió una y otra vez que los huracanes que hace poco se abatieron sobre Estados Unidos habían sido fabricados por los liberales para convencer al mundo de que los desastres derivados del cambio climático son reales.

Ha dicho también que los medios de comunicación liberales le han tomado el pelo a la gente sobre la gravedad del desastre climático para inducirlos a las compras de pánico, en combinación con los comerciantes.

Pero los sueños de opio de Limbaugh, de Trump y de quienes niegan las devastadoras consecuencias del cambio climático toparon de lleno con la realidad el día en que el comentarista político debió abandonar su casa en Florida, amenazada por el desastre. Hubo entonces quienes lo calificaron en los medios sin remordimiento como “un verdadero idiota”.