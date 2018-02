Los gorilas muertos

Mis lejanos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fueron luminosos. Tuve amigos entrañables, definí mi vocación, conocí profesores geniales, literalmente, y recibí una formación a contrapelo con la realidad. Está claro que el cortocircuito ideológico que vivo hasta la fecha no es culpa para nada de lo que algunos identifican con cierta cursilería como “la máxima casa de estudios”. Total, los hechos que le dan sentido a la vida cotidiana son a veces impredecibles no solo para uno, que se lo cree todo mientras vive la juventud, sino también para quienes se queman las pestañas formulando planes de estudios que, en el mejor de los casos, irán a dar cualquier día al fondo del cesto de la basura. Hay que ver si no. Tengo aún en mis libreros mis textos subrayados con mucho cuidado en aquellos años. Marx, Lenin, Engels… La visión del mundo que obtuve de ellos fue del todo esclarecedora, por lo menos hasta que prácticamente todos mis profesores marxistas emigraron precipitadamente y en masa al partido en el gobierno, es decir, al PRI.

Como algunos de mis compañeros y buena parte de mis amigos, me quedé casi solo en las gradas del viejo Auditorio Nacional, donde se celebraban periódicamente los congresos de los partidos de izquierda. Mientras entonaban solidarias canciones combativas Óscar Chávez, el Negro Ojeda y Los Folkloristas, nosotros agitábamos banderitas coloradas y comprábamos carteles y artesanías de cuero. Escuchábamos arrobados los enérgicos discursos de Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas y uno que otro sobreviviente del 68, mientras le poníamos pies y cabeza al acontecer latinoamericano, nutridos por los textos espléndidos de Marta Harnecker, por las revelaciones extraordinarias de Ariel Dorfman y Armand Mattelart en las páginas de Para leer al Pato Donald, y por el Manual de economía política de Nikitin.

No nos dábamos cuenta de qué a contrapelo vivíamos, ni siquiera cuando uno de mis profesores más brillantes entró al salón una mañana soleada y nos invitó a todos a salir a disfrutar el día mientras señalaba con la mano extendida el bondadoso clima que pasaba frente a nuestras narices. “No pierdan el tiempo, disfruten de la vida”, nos dijo muy convencido. Nunca se me ocurrió que tal vez había recibido una llamada para acudir a un almuerzo en las oficinas del PRI y que lo que en realidad quería era deshacerse de nosotros con cierta elegancia. Supe luego que se trataba de un viejo truco. Aprendí mucho de él.

Pero gracias a las enseñanzas de buena parte de mis profesores aprendí sobre todo a tomarles el pulso a los gringos. De hecho no se necesita ninguna formación marxista para entender su modo de actuar desde que son nación y comparten el aire que respiran con quienes habitamos el continente.

Cuando Donald Trump forzó las chapas de la Casa Blanca y se metió a robar una identidad que claramente no merece, que no es mucho decir, se comportó como todos los gringos que entre las sombras o a plena luz han pisoteado la democracia en nuestros países. Dejó la impresión de ser un remedo de John Wayne, el clásico macho dominante gringo que llama Pancho a todos los latinos y tirotea a muerte a los indígenas que se le acercan. Solo que, ignorante como es, no sabe que aquel vaquero que imita con frecuencia era en su vida cotidiana inseguro, tímido, tartamudo y sumamente torpe.

Con ese modo de actuar, con la peregrina idea de que son los policías del mundo, los gringos han protegido “sus intereses” muchas veces en países como Nicaragua, Cuba, México, Honduras, Brasil, Panamá, Granada, Dominicana, Chile, Haití, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, El Salvador, Colombia. A menudo se han quedado largo tiempo en los países agredidos y con demasiada frecuencia han operado en combinación con las fuerzas locales hostiles a sus gobiernos para emprender sangrientos golpes militares. Los recuerdos de Chile, Panamá y México son particularmente dolorosos en este sentido.

Todo esto viene a cuento por la imagen y las palabras de Rex Tillerson, el secretario de Estado de Trump que en estos días anda por aquí convocando sin ningún pudor a emprender un golpe de Estado contra el gobierno venezolano. Así nomás, con un descaro que no mostraban ni Henry Kissinger ni Madeleine Albright. Bajó del avión con un catálogo de acciones criminales en la mano. No se necesita haber pasado por la Facultad de Ciencias Políticas para percibir su torpeza descomunal.

Tal vez habría que avisarle que los tiempos han cambiado, que las cosas no son como antes. Que no basta un chasquido de dedos para organizar un golpe de Estado cuando a los gringos se les da la maldita gana.