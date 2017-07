En septiembre de 2016, Facebook ordenó que se impidiera la circulación y reproducción de un contenido prohibido. Se trataba de un dibujo de Hans Holbein El Joven, un celebrado impresor y retratista del siglo XVI. Era el boceto a lápiz de una solitaria mano. En medio de las maldiciones de los usuarios de la red, la empresa de Mark Zuckerberg terminó preguntándose cuál era el motivo de la censura. Nadie le encontró explicación. Al final, la culpa recayó sobre un empleado despistado y la mano recuperó de inmediato su libre difusión.

Lo mismo le sucedió en aquellos días a Kim Phuc, conocida por muchos como La niña del napalm. Desde el 8 de junio de 1972, cuando el poblado de Trang Bang donde vivía en Vietnam fue bombardeado con napalm por las tropas estadunidenses, se ha paseado por el mundo sin ropa y con el cuerpo en llamas, el grito en la boca y el terror en el rostro. Así la capturó entonces el fotógrafo vietnamita Nick Ut. Cuando el escritor noruego Tom Egeland subió a las redes sociales la imagen premiada con un Pulitzer, a modo de homenaje, el escándalo fue mayor al trascender que Facebook le había pedido que la fotografía fuera retocada o retirada de la red. Egil Hansen, jefe de redacción del Aftenposten, un diario muy popular en Noruega, reaccionó con verdadera furia. Publicó una carta indignada, dirigida a Mark Zuckerberg: “Le informo que no voy a cumplir con su solicitud de retirar una fotografía documental de Vietnam tomada por Nick Ut. No lo haré ni hoy ni en el futuro... Me preocupa que el medio más importante del mundo esté limitando la libertad en lugar de tratar de extenderla, y que esto ocurra de un modo autoritario”.

Otro empleado de Zuckerberg había aplicado sin mayor reflexión la orden de no difundir en la red ninguna imagen “de personas desnudas que muestren por completo los genitales o nalgas, o desnudos completos del pecho femenino”. El asunto creció de tal manera que Facebook acabó por autorizar la difusión de la imagen de la niña con la piel quemada por el devastador palmitato de sodio que habían arrojado los aviones estadunidenses sobre su aldea.

De cualquier manera, Ut y Phuc sabían de sobra lo que era la censura más vulgar, aquella que distorsiona los hechos, que los adapta a los intereses de los criminales. Cuando en su momento, en plena Guerra de Vietnam, comenzó a circular la imagen de Phuc corriendo desnuda fue recibida con una explicación muy simple: la niña se había quemado con aceite de cocina, por eso lloraba y gritaba.

Tenía nueve años cuando aprendió la peor lección de su vida: “El napalm produce el dolor más terrible que se pueda imaginar. Genera temperaturas de entre 800 y mil 200 grados”. Su brazo derecho, el cuello, la cabeza y buena parte de su espalda muestran hoy día los efectos devastadores de la sustancia letal que la mandó al hospital durante más de un año para ser sometida a 17 cirugías.

La vida de Ut y Phuc quedó fundida en una sola desde entonces. Ahora son más que familia. Ut tenía 21 años cuando se topó con la imagen que marcaría para siempre su existencia. Tras 51 años de carrera, se jubiló hace unos días de una profesión que ofrece a menudo lo mismo angustia que placer.

Aquel día, el fotógrafo no lo pensó mucho. Embarcó en su auto a la niña, cuyas ropas habían sido consumidas por el calor del fósforo, y la llevó en un viaje de casi una hora al hospital más próximo, muy cerca de Saigón. La dejó en manos de las enfermeras y volvió a su oficina a enviar sus fotos a la agencia AP. Ut apenas alcanzó a enterarse del diagnóstico: Phuc estaba condenada a muerte por la gravedad de sus quemaduras. Solo la intervención de otro fotoperiodista británico, Christopher Wain, salvaría su vida.

Wain, que le había dado agua para beber mientras sufría el dolor quemante del napalm y que había vertido el contenido de su cantimplora sobre su cuerpo, la rescató y la llevó en estado crítico a un hospital estadunidense, donde salvaron su vida a regañadientes. Phuc regresó a casa después de 14 meses y 17 operaciones, sufriendo intensos dolores día y noche.

Otro periodista, el alemán Perry Kretz, consiguió luego su traslado a una clínica germana. Años más tarde, mientras estudiaba en Cuba, Phuc se encontró por azar con Ut. Desde entonces se encuentran cada que pueden.

Desde aquel día maldito de 1972, Phuc ha vivido intensas jornadas de dolor, de lucha contra el oprobio. Curiosamente, una de sus guerras mayores ha sido la de su sufrida desnudez. La comenzó a librar el mismo día que sus ropas ardieron

bajo el fuego del napalm, cuando su imagen hizo añicos la orden de la AP: “nada de desnudos frontales”.