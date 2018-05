Quinina para la muerte

Los europeos tienen una rara visión de la vida en el continente americano. Mientras se aprestaban a viajar al que identificaban como el “país azteca”, los padres de una querida amiga francesa me atosigaban alguna vez con preguntas cruciales para ellos, cocineros de profesión: ¿hay vacas en México?, ¿hay queso y leche?, ¿Pancho Villa ataca todavía a Estados Unidos? Cuando los recibí en México miré como abrían sus maletas y repartían su contenido en los roperos. Me sorprendió no solo que habían conseguido pasar la aduana mexicana con algunos quesos franceses, sino que traían varios frascos enormes repletos con pastillas de quinina, para enfrentar las embestidas mortales de la malaria. Eso decían con expresión de miedo. En días en que se podía viajar por el país sin arriesgar la vida, los llevé a Teotihuacán, a Oaxaca, a Acapulco y hasta nos atrevimos con los majestuosos paisajes del norte que ofrece la travesía a bordo del Chepe.

Como decía don Simón con un largo y sentido suspiro, qué tiempos aquellos. Todavía por aquellos días viajé varias veces en camión de Acapulco a Puerto Escondido. El largo trayecto daba para escribir un libro de aventuras en un paisaje de mujeres con los pechos descubiertos, machetes en coloridas fundas bordadas, animales de todo tipo, retenes militares por doquier.

La imagen que ilustraba el arribo de nuevos tiempos me la dio un caluroso día el chofer de un desvencijado camión en el que me acercaba a Puerto Escondido. Pude ver cómo hundía el pie en el acelerador para cortarle el paso a una puerca enorme que se disponía a cruzar la carretera. La dejó convertida en una masa sanguinolenta de repugnantes carnitas. Nunca sabré por qué puso tanto empeño en mandarla al infierno de los cerdos. Pero lo peor vino después, cuando la gente comenzó a desaparecer.

Aquel periodista de un conocido diario capitalino que desayunó en la mesa de al lado en el restorán del hotelito playero en el que solía alojarme se tiró en la arena a tomar el sol. Ahí lo vieron por última vez. Desapareció para siempre. Que se había metido a nadar y se había ahogado, explicaron las autoridades. Pero el periodista no solo no sabía nadar. Odiaba el agua, el mar, las olas.

Los datos no checan desde entonces. Las cosas comenzaban a ser diferentes.

Supe luego que por la estrecha carretera que comunicaba a Acapulco con Puerto Escondido, pasando por Pinotepa Nacional, una chica alemana transitaba en su bicicleta. Siempre vi muchachos como ella. Pedaleaban despacio a la orilla del camino, con sus mochilas y sus botellas con agua, sus sombreros oaxaqueños de paja, sus pantaloncillos cortos, sus cabellos rojizos. Agazapado por ahí, alguien miraba a la chica, la acechaba, le ponía precio a su bicicleta. Se trepó en un camión como el que me transportaba cada vez y se bajó un par de kilómetros adelante. La esperó en sus lentas vueltas de rueda, como el animal que aguarda el momento preciso para atacar a una indefensa presa. Saltó sobre ella, la mató y la arrojó tras la maleza, luego tomó su bicicleta, se montó en ella y se alejó pedaleando por la carretera tranquilamente.

En esta pequeña historia cocinada bajo los intensos rayos del sol, a unos pasos de la brisa y las olas marinas, de las risas estruendosas de los surfistas, primero hubo desaparecidos, luego impunidad, de manera que el tipo que asesinó a la chica alemana aún anda trepado en su bicicleta, como si nada.

México ha estado varias veces en la lista de los países más peligrosos. La ha llegado a encabezar, sobre naciones en guerras de larga data, como Irak o Afganistán. Pero aquí la historia es al revés para los europeos: vienen con su quinina en la bolsa, a pesar de las advertencias.

Hace poco, un ciclista polaco y otro alemán viajaron largamente por medio mundo, con sus bicicletas, sus mochilas, sus tiendas de campaña. En su largo recorrido sobrevivieron a uno que otro incidente mínimo. En México andaban por una estrecha carretera chiapaneca, cerca de San Cristóbal de las Casas, cuando fueron sorprendidos por la delincuencia. Tras rescatar sus cuerpos del fondo de una barranca, las autoridades locales explicaron que habían sufrido un accidente, que habían perdido el equilibrio y se habían precipitado al vacío.

Tuvo que viajar a México el hermano del alemán para poner al descubierto que al polaco le habían cortado un pie y su cabeza parecía arrancada de golpe. Su familiar habría muerto a consecuencia de un disparo con arma de fuego. En realidad, la pareja de viajeros europeos fue asaltada y asesinada a sangre fría.

Los europeo tienen de veras una rara visión de la vida en nuestro mundo. Vienen con quinina…