Bajo mundo

Para todo hay modos. Hasta para la despreciable costumbre de robar. Está más que claro: hay quien no come ni mantiene a su familia si no es apropiándose de lo ajeno. Pero hay también quienes gustan además de los golpes espectaculares, de escándalo, de película. De ello acaba de dejar constancia el nutrido grupo de bandidos mexicanos que tomó por asalto algunas joyerías de prestigio en Canadá, Costa Rica, Uruguay y tal vez también Las Vegas. Se les conoce en tierras nacionales como La Banda de los Mazos y está integrada por medio centenar de hombres y mujeres que se valen de su sangre fría, de su organizada estrategia y de su acopio de armamento. Han emprendido antes en México acciones criminales con un método común: llegan a los establecimientos portando mazos, la emprenden contra aparadores y vitrinas y se apoderan de los bienes que han identificado antes por su alto valor.

En mayo pasado la banda irrumpió en una joyería en un centro comercial de Montreal. Se llevaron unos 20 mil dólares en perlas. En octubre del año anterior robaron en Costa Rica 122 relojes de alto valor. En un par de operaciones se hicieron con unos 2 millones de dólares. De las dos decenas de ladrones que participaron en el atraco, cuatro fueron detenidos un par de meses después. Pero cuando planearon el gran robo en Uruguay estaban dispuestos a todo. Así lo deja ver su organización de corte militar. Algunos integrantes de la banda llegaron a Uruguay con varios días de anticipación y se trasladaron luego a Punta del Este, donde visitaron en varias ocasiones el Hotel Conrad, de cinco estrellas, con casino y joyería. Posiblemente coordinados con el liderazgo de la banda en Ciudad de México, diseñaron luego un plan de acción, acordaron los movimientos y funciones de cada integrante del grupo de atracadores, contrataron los servicios de transporte y alojamiento y adquirieron las armas necesarias, el vestuario para todos —emplearían ropas negras, pasamontañas y gorras— y hasta las bolsas que habrían de utilizar para cargar el botín. Una vez reunida la banda completa, dirigidos aparentemente por una mujer desde un departamento en el balneario, ingresaron en grupo al anochecer del 7 de febrero en la joyería del lujoso hotel. Cada uno sabía qué aparador debía romper y a uno de los ladrones se le había pedido que robara un collar específico. Así, en fríos movimientos calculados, hicieron pedazos las vitrinas con los mazos y en tres minutos se llevaron pulseras, collares y relojes Bvlgari, Tiffany, Cartier, Rolex y Tag Heuer, en un botín calculado por las autoridades en unos 3 millones de dólares. Dos armas que no lastimaron a nadie y 17 asaltantes.

Una vez consumado el atraco, los integrantes de la banda se cambiaron de ropa en los vehículos y arrojaron las bolsas con lo robado en un sitio previamente establecido. En el curso de los días siguientes, por lo menos 15 fueron atrapados por la policía en aeropuertos, terminales de autobús y estaciones marítimas. Al ser interrogados aseguraron desconocer los nombres y localización de los líderes de la banda.

Como las autoridades mexicanas, que saben bien de las andanzas de La Banda de los Mazos en prácticamente todos los centros comerciales de Ciudad de México, la policía uruguaya sigue preguntándose todavía dónde diablos quedó lo robado en la joyería del Hotel Conrad. Nadie sabe nada, nadie conoce a nadie. Se rascan la cabeza con desesperación mientras se hacen miles de preguntas. En el fondo, sienten seguramente admiración por la perfección que deja ver la banda en cada uno de sus golpes. Mientras alguien, algunos, acumulan millones y millones robados con la mayor eficiencia.

Pero cuando los policías hablan de robos de novela, de película, no se refieren a La Banda de los Mazos. Todavía no lo merecen.

Hasta hace poco, las autoridades todavía no tenían ni idea de quiénes estaban detrás de la que identificaron como la Banda de las Alcantarillas. Sus integrantes habían realizado lo que muchos llamaron el atraco del siglo, el crimen perfecto. Un robo a una sucursal del banco Société Générale en Niza, en 1976, que les dejó un botín de unos 30 millones de euros. Entraron a través de un túnel que conectaba con la red de alcantarillas y al retirarse dejaron en un muro un mensaje triunfalista: “Sin armas, sin odio, sin violencia”.

Seguro de que su crimen había caducado poco más de cuatro décadas después, Jacques Cassandri, que anda por los 74, se sentó a escribir un libro, La verdad sobre el caso de Niza, en el que asumía sus culpas. Cassandri tenía razón: su crimen había caducado, pero cayó por lavado de dinero.

Así es. Tarde o temprano todos meten la pata, todos caen.