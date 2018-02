Richard J. Bernstein en la Universidad de Guadalajara

La reciente visita del filósofo norteamericano Richard J. Bernstein a la Universidad de Guadalajara nos trajo un aire refrescante. Será recordada durante mucho tiempo. Confío en que muchos estudiantes se habrán beneficiado con su estimulante presencia humana y con su distinguida personalidad intelectual.

Dick, como lo llaman sus colegas y alumnos, proyecta sabiduría, rigor académico y la sencillez de los grandes. La lección que yo extraigo es que vale la pena dedicarse a las humanidades, a la educación, al estudio y a la conversación ilustrada como esfuerzos racionales para asumir posturas dignas frente al mundo y las dificultades que éste nos presenta.

Pero la expresión “vale la pena” no hace justicia a lo que quiero decir. No es que valga la pena dedicarse a las humanidades y las ciencias sociales porque pueden resultar interesantes y divertidas, o porque son parte de la “cultura general”. Es que es vital abrazar esta vocación porque urge cultivar la inteligencia humana y hacernos cargo de su corolario inescapable: el compromiso moral que se desprende del examen de las circunstancias que nos rodean y de la propia conducta.

Quien cultiva las ciencias sociales, la filosofía o las humanidades en general, no puede permanecer indiferente a los problemas; no se puede limitar a tratar de explicarlos, identificando causas y efectos, ni puede contentarse con presentarlos a los demás de maneras creativas, estéticas o “académicamente” pertinentes... y luego dejar las cosas como están.

El pensador auténtico tiene que ir más allá. Se es filósofo genuino, no para ser importante entre los filósofos y tampoco para escribir textos que sólo sean leídos por otros filósofos, sino para ejercer la filosofía como una forma de vida, para vivir las consecuencias concretas que se derivan de pensar.

El filósofo debe, además de explicar al público los problemas con razones claras y distintas, comprender qué **significan, sobre todo procurando saber qué-significan-para-nosotros, cómo amenazan nuestros valores y nuestro destino, cómo nos implican en la medida en que los consideramos desde un sentido de responsabilidad propia: como artífices de nuestra vida individual y como involucrados también en el destino colectivo.

Al asumirse como un sujeto comprometido con el mundo, el filósofo corre el riesgo de equivocarse. Sin embargo, eso no importa mientras tenga presente que su misión no es encontrar verdades absolutas, sino iluminar nuestras dificultades: mostrar cómo éstas, aunque revelen nuestra ineludible tendencia a cometer errores, configuran un camino que nos lleva a mejorar nuestra inteligencia en una evolución que no termina nunca y que nos permite aprender a adaptarnos, cada vez mejor, a las circunstancias.

El pragmatismo, perspectiva de la que Bernstein participa, nos ha enseñado a reconocer que no hay certezas absolutas ni fundamentos incontrovertibles desde los cuales construir argumentos verdaderos y durables para siempre, o indubitables fines y medios de la acción política. Empero, también nos ha mostrado que de ello no se sigue una capitulación de nuestras creencias o una retirada del campo de batalla en el que se prueban nuestras convicciones y nuestras aspiraciones.

Aquello en lo que creemos --las utopías que nos impulsan, los valores y principios que consideramos dignos-- debe ser defendido, criticado o corregido, no en el plano abstracto, sino en la difícil prueba de la práctica. La criba de nuestras creencias consiste en estudiar cómo funcionan éstas cuando las hacemos tomar parte en los hechos cotidianos: cuando orientan nuestras acciones, qué consecuencias provoca su puesta en marcha, qué resultados reales consiguen y qué posibilidades nos abren.

Para Dick Bernstein la esperanza no es un optimismo ingenuo que considera que las cosas van a mejorar y ser como queremos. Tener esperanza es asumir que aunque las circunstancias pueden empeorar, y esto es lo más probable, seguirán abriéndose posibilidades, muchas veces inesperadas, para seguir luchando y hacer realidad el cambio que deseamos.

Por ejemplo, dijo el profesor Bernstein, hace pocas décadas era prácticamente inexistente la libertad para ejercer la diversidad sexual. Hoy parece algo sencillo, pero fue posible gracias a la serie de movilizaciones que llevaron a cabo muchos jóvenes en muchas partes del mundo.

Acaso la enseñanza implícita de Richard Bernstein reside en una apuesta por la autenticidad. De otra manera, no entenderíamos su defensa de la democracia como la entendía John Dewey, es decir como algo que va más allá de ser un régimen político y se convierte en una forma de vida orientada por la ética. ¿Cómo podríamos construir una democracia, nos dijo Dick Bernstein, si no ponemos atención a la manera en que nos tratamos los unos a los otros?

Gracias, apreciado Dick, por tus luminosas enseñanzas.