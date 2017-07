El engaño de la democracia (tercera y última parte)

Los sexenios democráticos, aunados a los sexenios de la apertura económica, produjeron un presente mexicano que se define por dos conjuntos de hechos:

1) La disminución de la credibilidad de los partidos, la baja en la aceptación popular de los gobiernos y la pérdida de la confianza en las instituciones que organizan las elecciones.

2) La erosión de las capacidades del estado mexicano para cumplir sus funciones esenciales: no garantiza la paz, la seguridad y el respeto a los derechos humanos en todo el territorio nacional; no hace que las leyes se cumplan y se castigue la corrupción; no promueve el desarrollo social y económico como fundamento de la prosperidad de la mayoría de los ciudadanos y como plataforma institucional para que éstos puedan tener un mínimo control de sus condiciones de vida.

Un país con 31 mil desaparecidos y sometido a una ubicua violencia que desde hace diez años ha cobrado la vida de 100 mil personas, un país que a más del 53 por ciento de su población la mantiene en la pobreza, mientras que al 10 por ciento de sus habitantes más ricos le adjudica el 64 por ciento de la riqueza nacional, carece de lo que podríamos llamar viabilidad estructural. Agreguemos el 99 por ciento de impunidad y los más de 61 mil casos acumulados de irrespeto a los derechos humanos, además de los 109 periodistas que asesinados en los últimos 17 años.

¿Puede tener futuro un país lacerado de esta manera? Cierto: durante un tiempo puede arreglárselas para que los inversionistas extranjeros lo sigan considerando confiable, y puede permanecer como un emplazamiento importante de la globalización económica. Pero, a la larga, un país así está destinado a sufrir un colapso político y social, o a mantener al grueso de su población bajo condiciones indignas. ¿Qué sentido tienen la política y las instituciones si no procuran que las personas comunes lleven una vida digna y participen con su esfuerzo, al amparo de las instituciones, en la creación de las condiciones que hacen posible esa dignidad?

Cuando un estado y sus principales instituciones pierden su credibilidad democrática y dejan de ejercer sus funciones básicas, las élites a cargo pueden hacer lo siguiente:

1) Hacer como si no pasara nada grave, pero actuar de manera oligárquica y fortalecer los mecanismos de manipulación electoral (para no perder las elecciones) y los dispositivos de control político (para disminuir cualquier posibilidad de disidencia popular generalizada que desestabilice al régimen); esto implica seguir apostando a los factores que sostienen el estatus quo nacional: el atomismo y el individualismo egoísta prevalecientes en la sociedad mexicana; su muy escasa consistencia participativa y su debilidad organizativa; su falta de liderazgos y sentido de la acción política; el miedo y los sentimientos de fatalismo que ahogan a muchísimos mexicanos.

Las razones para el disimulo no son pocas. Cualquier político promedio las atendería de manera escrupulosa. Si la realidad no obliga al cambio de conducta, ¿para qué moverle? Pensemos, por ejemplo, que las movilizaciones por las desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa fueron enérgicas pero localizadas; al final, resultaron inconsistentes y prácticamente infructuosas. Tuvieron mucho más potencial de desestabilización las protestas, los bloqueos carreteros y los saqueos provocados por el gasolinazo. Sin embargo, la coyuntura de la llegada de Trump a la Casa Blanca provocó un nacionalismo sentimental que diluyó el potencial explosivo del gasolinazo. Además, la economía parece no descomponerse, lo que contribuye, otra vez en apariencia, a no incentivar el descontento de las clases medias... Todo puede seguir igual, en apariencia...

2) Revisar la situación del país y asumir que la democracia que tenemos no establece autoridades verdaderamente representativas de los intereses de los ciudadanos. Asumir que la democracia que tenemos es un engaño porque no es representativa y los gobiernos que de ella emanan no trabajan para los muchos, sino para favorecer a unos cuantos. Lo que tenemos es una contradicción en los términos: una democracia oligárquica condenada a ser cuestionada por las masas populares y las clases medias, destinada a producir un Estado incapaz, ineficaz, insuficiente e ineficiente para gobernar a una sociedad compleja y desorganizada como la mexicana.

Trabajar para el bien de los muchos no es demagogia ni populismo, sino el principio fundante de la política moderna, el compromiso de los órdenes republicanos, igualitarios y libres. Ese compromiso, convertido en instituciones, es resultado de la Revolución Francesa y la irradiación de sus conquistas al resto del mundo. Entender que en México no hemos hecho realidad un sistema social y político de esta naturaleza es necesario para evitar que la historia nos vuelva a pasar por encima.