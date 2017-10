Corea del Norte vs. USA: entre el pasado y el futuro

Los desastres naturales de los últimos días nos han recordado nuestra angustiosa indefensión frente al poder destructivo del cosmos. Ahora, hay que sumarles la preocupación por algo más grave: la posibilidad de que el egoísmo político, la ceguera ideológica y el desarrollo científico, en una combinación letal, provoquen la aniquilación de la vida sobre el planeta, o, por lo menos, la destrucción de una parte importante de la humanidad y sus creaciones.

Por ser monstruoso nos parece inconcebible. Un mecanismo psicológico de defensa nos impide tomarlo como algo que realmente puede ocurrir. La mala noticia es que sí, que de un instante a otro se puede presentar un ataque nuclear de dimensiones catastróficas.

Ante un desastre así cualquier tragedia palidece. Ni los sismos y los huracanes con sus funestas consecuencias, ni los actos terroristas que tanto dolor ocasionan, constituyen amenazas tan severas para la vida en la Tierra. No es que el terrorismo no sea una cobarde expresión del mal; es, simplemente, que los medios que utiliza no tienen tanta capacidad destructiva como los que pueden utilizar algunas élites del poder.

Los liderazgos de estas élites están provocando una espiral de amenazas que podría salirse de control. Corea del Norte lleva seis años con un programa nuclear peligroso para los equilibrios políticos de su región y del mundo: las pruebas de las últimas semanas van en camino de desarrollar un potencial atómico capaz de alcanzar la costa oeste de los Estados Unidos. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que podría decidir la destrucción total de Norcorea. Luego, Kim Jong-un, el líder supremo norcoreano, replicó: “con seguridad voy a domar con fuego al desequilibrado y viejo chocho americano”.

Se calcula que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Tokio y Seúl podría dejar dos millones de muertos y casi ocho millones de heridos (http://www.38north.org/2017/10/mzagurek100417/). Si Trump cumpliera lo que dijo, morirían 25 millones de personas. Y todo eso para comenzar, porque las otras élites poderosas, sobre todo de Rusia y China, también tienen manera de participar en el convite.

Más allá de lo que pase, ¿qué significa todo esto? Por lo menos, dos cosas. La primera es que las élites de poder del mundo están mostrando la capacidad que tienen para imponer un orden en el que la democracia y la libertad tendrán poca cabida, o ninguna. Las amenazas de guerra siempre son propicias para convocar a una unidad interna que pospone los descontentos y justifica el verticalismo en las decisiones.

El 19 de octubre de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, George Orwell, en un célebre ensayo titulado “Usted y la bomba atómica”, se preguntaba si, en el futuro, la sola posibilidad de un ataque a través de la bomba atómica —a la que sólo tenían acceso los países más poderosos del mundo— no privaría a las clases explotadas y a la gente común de todo su poder de revuelta y, a cambio, daría a los más poderosos —los únicos capaces de fabricar armas de destrucción masiva— mayores posibilidades de seguir “gobernando el mundo entre ellos”, lo que llevaría a la reimposición del esclavismo y, finalmente, a lo que él bautiza como “guerra fría”.

La segunda significación del espiral de amenazas de guerra que enfrentamos es que estamos perdiendo nuestra capacidad para concebir la posibilidad del porvenir. Cada vez más creemos menos que tenemos un futuro por delante. El presente de angustia que vivimos nos provoca la necesidad de hacer surgir de nuevo las mejores prendas que nos regaló el pasado no tan lejano que muchos vivimos: instituciones sólidas, formas de vida estables, certezas claras, esperanza de mejoras. Sin embargo, las posibilidades de desastre que nos presenta el horizonte nos cancelan el sueño de que es posible reconstruir un futuro con estabilidad, paz, bienestar, justicia, desarrollo, tolerancia...

Dice Pascal Quignard, en Abismos, que la guerra mundial que terminó en septiembre de 1945 “rompió el tiempo”: “la ciencia impuso la conciencia del fin del mundo. Todos los bienes de la humanidad, todos los momentos de la cultura mundial, todos los libros, todos los legados de la especie humana serán eliminados”. La posibilidad del aniquilamiento de la especie humana rompió el pasado (el tiempo histórico, la tradición, la costumbre, la religión, la patria, el mito) y quebrantó el futuro: “por primera vez el pensamiento del porvenir medita el ser de la Tierra como nada por venir”.

El verbo romano ‘annihilare’ (‘aniquilar’) significa “reducir a la nada”: ad nihilo. Por fortuna, hasta ahora, el aniquilamiento no ha sido más que una posibilidad. Ni el pasado ni el futuro se han roto aún. Estamos entre los dos: habitando ese inaprehensible instante que tenemos para intentar preservar lo mejor del ayer y luchar por un mañana luminoso. De lo que hagamos ahora depende todo, depende que sigamos vivos.