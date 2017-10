Adenda a “La universidad en una época de tensiones sin solución” landa vellenda

No todas las presiones a las que se somete a las universidades proceden de fuera de éstas ni de la aplicación de modelos de pensamiento político, económico y social con aspectos que distorsionan la misión universitaria. Muchas veces las universidades también olvidan su misión y se alejan de su tarea educadora porque las comunidades académicas agotan sus capacidades creativas, o pierden su mística de trabajo debido a su propia complejidad interna. Además, acaso como parte de las tendencias de la época, prevalece un impulso hacia la burocratización de la gestión de la formación y la investigación.

Cabe preguntarse si la lógica burocrática no impone una manera de organizar la vida cotidiana en la universidad incompatible con la libertad y las condiciones de creatividad que son necesarias en un espacio educativo. Y claro, la complejidad de las universidades públicas, masificadas como son, provoca la necesidad de que existan regulaciones y procedimientos de decisión, los cuales, no obstante que pretenden controlar la calidad y el rendimiento de los profesores, terminan por inhibir la creatividad de profesores y estudiantes.

Hay otros aspectos no necesariamente ligados a lo anterior, pero que sobre todo interfieren en el significado y la trascendencia del conocimiento cultivado en las universidades. Me refiero a la especialización y la fragmentación de las disciplinas, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales y humanidades. Ciertamente, sería ingenuo dejar de reconocer que la especialización es necesaria e incluso, muchas veces, inevitable. Así lo exige la cantidad ingente de información que a diario genera la investigación empírica y su correlativa sofisticación de las técnicas de análisis.

Sin embargo, esto no ocurre sin consecuencias negativas. Lo que se gana en explicación detallada de los fenómenos de un ámbito de la realidad específica se pierde en capacidad de comprensión de la totalidad en la que se inserta. Al final, sabemos mucho de poco, y casi nada del todo. Claro que esto tiene aspectos muy positivos. La especialización técnica nos permite intervenir eficazmente en aspectos particulares de realidad y resolver problemas concretos. Pero no solemos complementar esta capacidad con el cultivo de un saber reflexivo, teórico-práctico, que nos permita valorar el significado, los límites, los riesgos y los efectos indeseados del dominio técnico sobre el mundo, y que nos ofrezca una mirada de la sociedad y la cultura en su conjunto, del sentido de su evolución y su destino.

El efecto acumulado de esto es que las universidades ven amenazada su función crítica y filosófica en la vida social, su papel crucial en la creación de una cultura ilustrada. Aquí vale la pena citar a un autor estadounidense, Louis Menand, quien se pronuncia con lucidez: “Algo que no ha cambiado es la delicada y en cierto sentido paradójica relación entre la universidad y la cultura general. Es importante que la investigación y la enseñanza sean relevantes, para que la universidad se involucre con la cultura pública y para diseñar sus paradigmas investigativos teniendo en cuenta la vida social y cultural real. (...) Para seguir siendo relevante hoy, creo que la indagación académica tiene que volverse menos especializada, menos técnica, menos excluyente y más holística. Espero que ese sea el camino al que nos lleve la post-disciplinariedad”.

“Al final de este camino -continúa Menand- no obstante, hay un gran riesgo, que es el que la cultura de la universidad se convierta en nada más que un eco de la cultura pública. Eso sería una catástrofe. La tarea académica en una sociedad libre es servir a la cultura pública haciendo las preguntas que el público no quiere formular, investigando los asuntos que otros no pueden o no quieren investigar, haciendo espacio a las voces que no tienen lugar o que son rechazadas. Los académicos necesitan mirar el mundo para ver qué clases de conocimiento y qué clases de enseñanza tienen que elaborarse, y cómo pueden organizarse mejor para hacerlo, pero necesitan ignorar la insistencia del mundo para que reproduzcan su imagen”. (Citado por Raúl Fuentes Navarro, en “Sobre la formación de investigadores en ciencias sociales y los retos de la interdisciplinariedad”).

Si queremos mantenernos vigentes, los universitarios no tenemos opción. Nuestra misión es comprender el quehacer humano en toda su complejidad y para ello debemos echar mano tanto de la investigación empírica especializada como del conocimiento general, filosófico, holístico, interpretativo y crítico, que generan las ciencias sociales y las humanidades. Se impone entonces el diálogo entre perspectivas, disciplinas y modelos de interpretación de la realidad. La tarea de hacer posible este intercambio implica repensar a la universidad como estructura y como forma de vida.