Apuntar al empleo y los salarios

La cada vez más marcada incertidumbre por las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya puso en marcha la especulación sobre los futuros escenarios sin el acuerdo. Pero en medio de la especulación sobre los panoramas nefastos o esperanzadores luego de las negociaciones, un hecho relacionado es el de la calidad de los empleos: México sigue teniendo los puestos de trabajo más precarios del bloque, con los salarios más bajos de la OCDE y de Latinoamérica. Y una alerta poderosa en este sentido es que ha disminuido el porcentaje de personas que buscan empleo, lo que significa que el mercado laboral formal es poco atractivo.

La tasa de participación laboral se encuentra en 59.40 por ciento, lo que indica el porcentaje de la población económicamente activa que participa en el mercado laboral o busca trabajo. Los datos dan cuenta de que la precarización de los empleos y los bajos salarios desincentivan a los que buscan un empleo, por lo que prefieren migrar o dedicarse a otras actividades. Muchos se refugian en la informalidad, en las ocupaciones ocasionales y dejan de buscar oportunidades formales, con lo cual pasan a engrosar las filas del desempleo oculto.

No sólo hablamos de que los ingresos no mejoran sino de una pérdida del poder adquisitivo y del valor del trabajo. De acuerdo a un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México y Perú son los dos países latinoamericanos en los que disminuyeron los salarios reales de los trabajadores en 2017. De un total de ocho países analizados, México tuvo una reducción de 0.9 por ciento en los salarios reales, mientras que en promedio los países tuvieron un incremento de 1.4 por ciento. No estamos ante un problema nuevo, sino ante la profundización de la crisis de los salarios y sus consecuencias en la calidad de vida de la gente.

La pregunta de fondo que debemos responder es cómo lograr una recuperación de la calidad de los empleos para beneficiar con mejores ingresos a millones de trabajadores. Y la respuesta no es el TLCAN - o no la ha sido hasta ahora-, ya que en las últimas dos décadas no ha habido mejoría en los ingresos ni en la calidad de los empleos ni se ha logrado mover para nada la línea de la pobreza. Como prioridad en las renegociaciones, los acuerdos y la planificación económica debe estar la recuperación de la calidad de los empleos, como una forma de fortalecer la economía de la gente mediante mejores ingresos.

Con o sin acuerdo, la situación de pobreza que alcanza a la mitad de la población, la precarización del trabajo y la enorme desigualdad que se va profundizando deben ser atendidas con urgencia. El escenario que hay que construir es uno menos desigual y con más oportunidades de empleo. Si los acuerdos no han logrado extender sus beneficios hasta la gente que lo necesita, hay que buscar la manera de replantear la situación o buscar nuevas estrategias.

