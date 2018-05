El afán por desaprovechar

Mientras el potencial de la población joven aporta esperanzas de renovación o reinvención de la economía, el mercado laboral los espera con el rostro de la precariedad y con todos los viejos vicios heredados: desde los sistemas de privilegios que excluyen sistemáticamente a los talentosos hasta la informalidad y la corrupción que todo lo contaminan. En un gigantesco contrasentido, la economía necesita fuerza nueva para superar el oprobioso nivel de desigualdad y la cada vez más dolorosa pobreza, pero la fuerza joven es engullida por empleos precarios, malos salarios y una notable desprotección social.

Los datos son contundentes: 66 por ciento de los jóvenes asalariados de entre 15 y 29 años no cuenta con seguridad social, en tanto más de la mitad de los jóvenes trabajadores percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar, de acuerdo al Informe del Observatorio de Salarios 2018 de la Ibero. Las cifras no hacen más que recrear una situación conocida desde hace tiempo: la juventud no encuentra los espacios ni las oportunidades que se requieren debido a la precarización de los empleos, a los malos salarios y en general a esquemas económicos viejos que, paradójicamente, deben ser cambiados por los jóvenes.

En una economía marcada por la desigualdad, la pobreza de cerca de la mitad de la población, los empleos inestables y precarios, y sobre todo de una gran dependencia de los mismos rubros, las mismas industrias y el mismo destino para las exportaciones, se deberían abrir compuertas para que una nueva generación pueda aportar ideas, creatividad, talento y estrategias para renovar desde dentro. Pero si en lugar de apertura se encuentran un mercado frío que los empuja a trabajar mucho para ganar poco, que los explota sin darles seguro ni prestaciones, y que para colmo no les da margen de maniobra desde la informalidad, entonces las posibilidades de renovación son mínimas.

Decía el filósofo alemán Immanuel Kant que los seres humanos son lo que la educación hace con ellos. Podríamos pensar que la economía que tenemos es el resultado de lo que hicimos con la educación y llevamos al mercado. Y en este contexto necesitamos más que nunca que desde la educación y la economía se les dé oportunidades a los que pueden cambiar el escenario: desde una formación más incluyente, más especializada y más orientada hacia los grandes desafíos del presente hasta un mercado en el que haya espacios para el talento, la creatividad y la inteligencia, bajo un esquema de reconocimiento más justo.

Es un absurdo provocado que la tasa de desempleo juvenil duplique al desempleo general y que sea tan complicado encontrar un primer trabajo bien remunerado, al mismo tiempo que industrias especializadas como la aeronáutica o los sectores de servicios sufren porque no pueden conseguir personal capacitado. Por un lado no se forma como se debe a los que necesitamos, y por el otro no se contrata o se paga mal a los que sí lo merecen. Desaprovechar no es el camino. El costo es alto y ya lo estamos pagando.

@hfarinaojeda