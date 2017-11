Economía castigada

El repunte de los precios en el mes de octubre, que cerró con una inflación de 6.37 por ciento, es una señal de alerta no sólo para la economía en su conjunto sino sobre todo para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Pese a que los pronósticos oficiales buscan dar calma al asegurar que en 2018 se recuperarán los niveles de inflación controlada en torno al 3 por ciento, lo cierto es que en lo que va de 2017 los precios han golpeado con fuerza a los consumidores que se encuentran bajo la línea de pobreza y que no cuentan con recursos para enfrentar ninguna suba, por modesta que parezca.

Que el promedio del incremento de los precios de los productos de consumo básico sea el triple al del crecimiento de la economía implica que por cada peso adicional que se percibe hay tres pesos de encarecimiento en el costo de vida. En simples palabras, lo que se gana no alcanza para compensar las subas. Y esto tiene un especial impacto en una parte importante de la población: los que viven en la precariedad y no cuentan con ingresos suficientes, los que no tienen buenos empleos y, en general, los que no han mejorado sus condiciones para poder mantener un nivel de vida similar al año anterior.

La situación es más complicada porque la aceleración de los precios desde el mes de enero contrasta con la lenta negociación para el incremento de los salarios y porque -paradójicamente- el ajuste podría derivar en más inflación. El costo de vida se vuelve cada día más pesado, en tanto la generación de empleos de calidad y la recuperación del poder adquisitivo para aligerar la situación siguen amodorradas. Todo esto representa un castigo para una economía que no logra superar la incertidumbre y que no puede crecer por encima de un limitado 2 por ciento.

Nos acercamos al cierre de un año en el que nuevamente la pobreza no retrocederá ni medio paso. Al contrario, habrá que revisar minuciosamente los nuevos indicadores porque si algo es certero es que la suba de precios empobrece al que no tiene. Cada vez más desigual, cada vez más dividida, la economía no logra unificar sus logros macroeconómicos con los resultados en la gente. Todavía hace falta un boom interno que detone los empleos de calidad, las pequeñas empresas, los emprendimientos familiares y la recuperación de los ingresos para los sectores vulnerables.

En la difícil coyuntura de renegociar acuerdos de libre comercio, cupos en mercados y beneficios comerciales, es tiempo de pensar en la pequeña economía, en las inversiones productivas que generan dinamismo desde dentro, desde las comunidades y las familias, para que millones de hogares tengan la oportunidad de recuperar poder adquisitivo. Si tan solo liberaran créditos para emprendimientos productivos, seguramente habría más posibilidades de generar empleos y riqueza.

Así como la inflación es un castigo para una economía que necesita crecer, también es un castigo mantener la estabilidad cuando esto significa la misma precariedad para millones de personas.

@hfarinaojeda