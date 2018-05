El problema está en el bolsillo

Mientras la tensión y el nerviosismo se reflejaron en el costo del dólar que pasó la barrera de los 20 pesos en esta semana, una mirada interna nos confronta con uno de los problemas más añejos y acuciantes de la economía mexicana: la pérdida del poder adquisitivo -conforme al salario mínimo- que ha sido del 80 por ciento en los últimos 30 años, de acuerdo a los datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por un lado, la falta de una definición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) genera incertidumbre en cuanto a los grandes números, en tanto por el otro lado tenemos que se agudizan la pobreza y la precariedad de los mexicanos.

Los datos de la UNAM son una referencia del conflicto interno: en 1987 los trabajadores necesitaban 4.9 horas de trabajo para ganar lo suficiente para adquirir una canasta alimenticia básica, en tanto en 2017 se requerían 24.5 horas trabajadas para acceder a la misma canasta. En otras palabras, hay que trabajar cinco veces más para poder comprar los mismos alimentos. La tendencia de incremento de precios de los productos que componen la canasta básica contrasta con la tendencia de los salarios, que se han vuelto raquíticos, así como con la precarización del mercado laboral, que cada vez ofrece menos ingresos, menos seguridad, menos estabilidad y menos certezas para la construcción de carreras y proyectos. La pérdida del poder adquisitivo es el resultado un empobrecimiento constante de la población que no sólo obedece a una cuestión de dinero sino a la imposibilidad de acceder al sistema educativo, a la baja calidad de la educación, al deterioro de la calidad de los empleos, la desigualdad manifiesta para generar riqueza, así como la corrupción que todo lo contamina y que representa un perjuicio directo para la mayoría. Los mercados se han vuelto competitivos y cada vez más excluyentes, en tanto los esfuerzos por la inclusión de las personas en el mercado laboral y en las oportunidades no han corrido a la par. Al contrario, la tendencia hacia la desigualdad, la pobreza y la precariedad laboral está ganando la batalla.

Un consumidor empobrecido no es una buena noticia para la economía. Y si contamos más de 53 millones de personas en pobreza o incluso más de 61 millones, según las mediciones del Coneval o la Cepal, estamos ante un problema que no se puede seguir inflando. Más que de una economía interna frágil y golpeada, hablamos de millones de personas que no tienen ingresos suficientes para comer, cubrir servicios básicos, y atender sus necesidades de educación, salud, vivienda y seguridad. En este mundo de necesidades urgentes, las respuestas que valen son las que se sienten en el bolsillo y contribuyen a salir de la pobreza.

El giro de timón debe apuntar hacia la inclusión de la gente en lo productivo, en lo educativo y en la reconstrucción del escenario laboral. Ningún acuerdo y ningún cambio servirán si no mejoran la situación de la gente.

