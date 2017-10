Medidas contra la desigualdad

La desigualdad económica representa uno de los más grandes problemas en América Latina, que ostenta los niveles de disparidad más elevados del mundo. Y no sólo estamos lejos de una solución, sino que en los últimos años la desigualdad se ha ido profundizando en el interior de los países. En el contexto de esta compleja situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó recientemente la propuesta de cobrar más impuestos a los que posean mayor riqueza, en tanto se cree un sistema de Ingreso Básico Universal (IBU) con el que se beneficiaría a la gente de ingresos más bajos. Igualmente, se considera que una mejor inversión en salud y educación ayudaría a minimizar la desigualdad.

La idea de los impuestos progresivos no es nueva, como tampoco lo es el planteamiento de redistribución de los ingresos a partir de políticas fiscales. Son buenas ideas que funcionan en economías desarrolladas pero que en las economías latinoamericanas, en donde todo es informal y relativo, su aplicación es difícil y sus resultados inciertos. Los estados latinoamericanos, inficionados por la corrupción, no son garantía de buen uso de recursos y mucho menos de darle un buen destino a los impuestos. No hay certeza de que los recursos eventualmente recaudados lleguen a los sectores sociales más necesitados ni que más recursos equivalgan a mejores niveles educativos y de atención sanitaria. Nuestros países han sido bendecidos por la abundancia de las riquezas naturales pero maldecidos por la corrupción que ha convertido a regiones ricas en abismos de desigualdad y precariedad.

En el caso de México, atender la desigualdad es una urgencia: mientras la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, 39 familias concentran el 13.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Coexisten en el mismo territorio -no conviven- los que se van a dormir con el estómago vacío y los que poseen riquezas millonarias, los que no tienen idea de cómo sobrevivir día a día y los que ya no saben qué hacer con tanto dinero. Si pensamos en aplicar al caso mexicano las propuestas del FMI, nos encontraríamos con incontables obstáculos: desde la difícil aplicación de un esquema justo de impuestos en una economía con una informalidad que llega al 60 por ciento hasta la eficiencia en la gestión.

El combate a la desigualdad requiere romper un sistema de privilegios que se manifiesta no sólo en la inequidad en la distribución de los ingresos, sino en el pago de impuestos, en el cumplimiento de la ley, el acceso a la educación, la salud o los servicios más elementales. Hay 32 millones de personas son rezago educativo que difícilmente podrán conseguir un buen empleo, en tanto en el mercado se contraponen la precariedad de los salarios para la mayoría y la concentración de los grandes ingresos en pocas manos.

Más que una redistribución superficial de ingresos, hay nivelar desde la inversión en la gente: la educación de calidad es la que empodera, la que libera y la que construye riqueza. Si quieren menos desigualdad, cuiden la educación.

@hfarinaojeda