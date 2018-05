¿Suficiente valentía?

Margarita Zavala decidió renunciar a la candidatura que tanto trabajo le costó conseguir. La razón oficial es: “la imposibilidad del triunfo”, y no una razón de Estado, o de declinar por algún candidato. Esto desde luego ayuda a que las personas que tenían la intención de votar por ella piensen en el voto útil, pero no enfocado. Esto permite que, al ser menos los candidatos, los porcentajes para los restantes contendientes tengan el potencial de aumentar, aunque sea un poco, y se simplifique la decisión para algunos ciudadanos, pero de nuevo sin enfoque concreto.

Habrá un ligero cambio de juego, y aunque seguramente será un tema durante el debate del próximo domingo, el porcentaje que logró en las encuestas no es lo suficiente como para generar una revolución en las campañas, sobre todo porque no hay una declinación específica hacia un candidato. La moda de la declinación de Margarita tendrá un tiempo mediático de unos días, y luego pasará. A juzgar por las encuestas no estamos en una contienda tan reñida como para que uno o dos puntos hagan la diferencia, tomando en cuenta (y esto habrá que ver en las primeras encuestas que salgan después de la renuncia de Margarita), que los seguidores de Margarita seguramente se van a dividir entre Anaya y Meade, por no haber un posicionamiento de Zavala en ese sentido. Habrá que ver cómo capitalizan los candidatos este movimiento, si es ya muy tarde, o si algo pueden hacer en el ámbito de la percepción, más que en el de los fríos números.

APUNTE SPIRITUALIS. Ante la inauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén volvió la violencia. En este complejísimo tema es difícil tener una posición, pero desde afuera podemos ver que los fundamentalismos religiosos son la esencia del conflicto. ¿Cómo vería un marciano esto?: dos bandos de seres humanos con una misma raíz, pero con distintas ramas, peleándose por un lugar (habiendo muchos otros), porque hace siglos (según algunos textos) pasaron cosas que son importantes para cada uno de estos grupos.

hectordiego@gmail.com