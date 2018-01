La reina Oprah

En Estados Unidos lo más cercano a la realeza es el mundo de la conductora de televisión, actriz y activista Oprah Winfrey. Y no por haber heredado un título nobiliario, sino por todo lo contrario: es una mujer afroamericana que empezó desde muy abajo, en circunstancias muy adversas, y que logró aprovecharse del verdadero “sueño americano” para convertirse en una de las personas con más poder, dinero y popularidad del continente, y por lo tanto del mundo.

Esa última característica, la popularidad, quedó clara luego del fuerte y motivador discurso de aceptación del premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro. Oprah habló de manera contundente, con seguridad, congruencia, utilizando el tema de la equidad de género como centro de su mensaje, arrancando la ovación de pie de todo el público, y provocando una explosión en las redes sociales de artistas, políticos y ciudadanos de a pie, que daban por hecho, o al menos pedían a gritos, que Oprah se postulara a la presidencia en 2020.

Oprah se puede percibir como “realeza” porque muy poca gente habla mal de ella. Tiene el reconocimiento de conservadores y liberales, de gente de los pueblos y las ciudades, de pobres y ricos, de gente sin educación y académicos. Su paso por las distintas etapas de su vida la han expuesto a todos los públicos. Pero al igual que Trump, no es parte de la clase política, ni tiene experiencia, fórmula perfecta para los candidatos de hoy en día.

APUNTE SPIRITUALIS. Una guerra electoral Trump vs Winfrey sería una bomba mediática épica, y claro que Oprah puede ganar. Pero esa contienda no necesariamente es lo mejor para Estados Unidos y el mundo: Oprah dejaría de tener al menos un porcentaje de seguidores, que a su vez se van a convertir en sus detractores y además estaríamos ante una competencia superficial, y por más buena persona que sea Oprah, no por ello se garantiza una buena administración. Pero… si esa es la única forma de devolver un poco de sentido común a la Casa Blanca, entonces: ¡larga vida para la reina!

