“Negativo” no es igual a ‘fake’

En plena campaña electoral circulan un montón de fake news, eso ya lo sabemos. Hay una buena cantidad de notas que se fabrican desde diversos centros de interés, algunos se crean con estrategia (adrede) otros los hacen por ignorancia (sin querer), pero lo cierto es que se difunden con gran facilidad. Los políticos hacen bien en señalar cuando algo que se dice de ellos simplemente no es cierto, desde luego. Pero de pronto caen en la trampa (o ellos mismos la fabrican), de manejar cualquier información negativa como fake news.

Tal parece que para algunos, cualquier cosa que les incomode, cualquier nota que sea desfavorable para ellos, la tachan de falsa. Es lo que está pasando con Donald Trump, por ejemplo, quien a través de Twitter acaba de citar hace unos días una investigación de 2017, del Media Research Center, que aseguraba que el 91% de la cobertura noticiosa nocturna sobre el presidente era negativa. Pero ese dato es utilizado por Trump como argumento para decir que los principales medios tradicionales de Estados Unidos, difunden fake news todo el tiempo, y eso simplemente no es cierto.

Pero lo que sí es verdad es que lo negativo no es necesariamente falso. Y es que ahora la nueva contraestrategia de muchos políticos es usar el concepto de fake news para contrarrestar cualquier cosa que no les guste, y eso es sumamente peligroso, eso se parece más a la censura. Aquí la clave está en que los ciudadanos tengamos la capacidad de ver la diferencia entre unos y otros, y que no se pierda nunca la posibilidad de crítica, fuerte y bien fundamentada, hacia quienes nos gobiernan o intentan gobernarnos.

APUNTE SPIRITUALIS. El deseo debe ser que todos los medios busquen la verdad, no que busquen el balance absoluto. Y es que en aras de ser “balanceados” a veces se cae en falsedades. Cuando hay algo negativo, hay que decirlo con apertura a la réplica, por supuesto, pero si se acumula lo negativo, no por ello se convierte en falso. Libertad de expresión responsable, pues.

