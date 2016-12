Navidad atea

Una buena amiga católica me preguntó el otro día qué sentido tiene la Navidad para alguien como yo, que no profesa alguna religión, o que no cree específicamente en algún ente divino. La respuesta es que estas fechas debieran tener un gran sentido de unidad, generosidad, y sobre todo de unión y convivencia familiar para todos. Esos valores no tendrían que ser exclusivos de una u otra tradición.

Lo cierto es que la Navidad ha perdido sentido también para una buena parte de los creyentes, que en la vorágine de las compras, posadas, fiestas y cierre de año, se olvidan de la esencia espiritual de su religión. Pero hay casos de religiosos, que a través de la figura del nacimiento de Jesús, o cualquiera que sea su creencia, viven sin tanto dogma ni tanto forzar rituales superficiales, unos días de verdadera paz interior. De ellos podríamos aprender mucho los ateos y agnósticos, aunque en lugar de figuras religiosas nos valgamos simplemente de la contemplación de la vida.

Se trata de pensar, no necesariamente en la veracidad de las historias bíblicas, sino en algunas de las enseñanzas metafóricas, profundamente espirituales, que nos pueden ayudar a ser mejores personas y vivirlas plenamente, en lugar de resistirlas. Nadie dejará de lado sus principios por celebrar plenamente estas fechas, nadie tiene por qué creer o dejar de creer en algo específico, si en realidad se trata de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre esta vida, haciendo que "nazca" en nosotros (natividad) una renovada actitud hacia las cosas, con mucha esperanza y sobre todo con mucho amor.

APUNTE SPIRITUALIS. El papa Francisco ha hecho muy bien en mantener una actitud inclusiva, no sólo hacia personas de otras religiones dentro y fuera del cristianismo, sino también a personas que no nos consideramos miembros de alguna religión. Esto ayuda mucho a universalizar fechas como la Navidad, que aunque su origen sea de inspiración bíblica, se ha convertido en tradición de todo tipo de personas, más allá de sus creencias o cosmovisiones. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas!

