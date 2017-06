Ideologías que matan

El presidente venezolano Nicolás Maduro prometió que lo que no puedan lograr con votos, lo harán con las armas. Es decir, como no pueden ya con la voluntad popular y se están dando cuenta que perpetuarse en el poder, a través de las instituciones y de manera justa es imposible, pues ahora recurren a la violencia.

Para Maduro, la única vía posible para Venezuela es la suya. No hay más, no puede haber alguien que piense distinto. Y se podría decir que para tal caso, los opositores piensan que su propio camino es el único y que no hay otra posibilidad, lo que los pondría en el mismo nivel moral que los chavistas. Pero hay una gran diferencia: los chavistas quieren a su sistema para siempre, sin posibilidad de cambios, aunque la mitad (o más de la mitad) de los venezolanos prefieran otras formas de gobierno; mientras que los antichavistas quieren democracia, quieren que la gente vaya decidiendo por períodos. Es decir, el único sistema que puede funcionar "para siempre" es la verdadera democracia.

Y ese es el tema. No está mal tener una u otra ideología. Lo que está mal es pretender que todos tengan exactamente la misma forma de pensar todo el tiempo, eso es lo que mata. Lo que salva vidas es reconocer que ante la dificultad de homologar ideologías, lo único factible es la democracia. De lo contrario, la obsesión por imponer una sola forma de liderazgo político generará violencia, que es lo que desgraciadamente está sucediendo en Venezuela.

APUNTE SPIRITUALIS. El exjihaidista y ahora activista musulmán Maajid Nawaz, dijo que existe una "triple amenaza" que fortalece a los terroristas: desde la religión están los teócratas fundamentalistas, tanto violentos como pacíficos; desde la derecha occidental está el nuevo populismo nacionalista que fomenta el miedo a los "otros"; y desde la izquierda están los "políticamente correctos" que son incapaces de señalar las características antiliberales en una parte del mundo musulmán. Difícil camino para Maajid en su intento por reformar al islam y combatir al terrorismo.

hectordiego@gmail.com