Desastre natural: mente humana

Han sido semanas muy difíciles para millones de personas tanto en México como en Estados Unidos, y desde luego también en muchas otras partes del mundo, debido a los diferentes desastres naturales que se han presentado, este año de manera más frecuente y con mayor intensidad, al menos en la historia reciente. Entre huracanes y sismos hay muchas personas que han perdido la vida, otras tantas que siguen heridas, y decenas de miles que están todavía sin hogar, batallando para conseguir comida, medicinas, un lugar donde estar seguros.

Pero como seres humanos que somos, inmediatamente empezamos a buscar culpables, a repartir responsabilidades y a tratar de crear antagonistas de estas terribles situaciones. Se generan ante esto posiciones radicales, sobre todo cuando hablamos de los huracanes, y entonces cada quien se queda en su esquina del cuadrilátero tirando golpes al contrario sin escuchar a la ciencia, sin tener todos los datos, y eso no le hace bien a nadie. Desde luego que son importantes los debates sobre el calentamiento global y el cambio climático en general, y por supuesto que hay que discutir el tema, pero hay que hacerlo con calma y tomando en cuenta lo que la ciencia realmente tiene que decir, sin saltar inmediatamente a conclusiones, y sobre todo con el objetivo de utilizar la información para la prevención y preparación de estos desastres.

APUNTE SPIRITUALIS. La verdad es que la mente humana, con todo lo impresionante que es, con todas sus grandes cualidades que nos ha dado durante la historia, cuando está en modo radical y primitivo, puede ser casi tan peligrosa como los huracanes y los temblores. La mente que se deja atrapar por el coraje, la frustración y la ansiedad, actúa sin pensar, y es la que podría extinguir a esta especie. Por eso es importante cultivar, en la medida de lo posible, la paz mental. No quiere decir que no nos enojemos, o que no sintamos tristeza y desesperación ante las situaciones de emergencia, pero sí que intentemos reaccionar con mayor tranquilidad y madurez, porque eso es mejor para todos.

