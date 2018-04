El debate del debate

Los debates no son la panacea de la democracia, pero ayudan mucho. El del domingo en el Palacio de Minería es un buen ejemplo. Este ejercicio de tener a los candidatos en el mismo lugar nos da mejores posibilidades de contraste en algunos ámbitos: nos permite ver algunas características de personalidad, preparación, comunicación y liderazgo, además de que es un buen momento mediático para que la población se interese, al menos un poco, en los contenidos de las propuestas electorales.

¿Qué tan bueno o qué tan negativo es que haya situaciones como la de “mochar las manos”, o el de “firmen este compromiso”? El debate no deja de ser un programa de televisión que compite por la atención de la gente, y el tener momentos “interesantes” puede lograr más efectos positivos que negativos, sobre todo a largo plazo, porque el interés general por estos eventos naturalmente crece. También hay que decir que el formato del debate del domingo mejoró mucho con respecto a anteriores ocasiones, además de que los moderadores hicieron un buen trabajo, especialmente Azucena Uresti, quien logró ser muy efectiva a través del cuestionamiento directo sobre temas que los votantes en general queremos conocer.

Desde luego que basarse en un solo debate para tomar una decisión no es lo ideal. Sin embargo para quienes no suelen estar empapados de información, y a veces solo reciben fake news, el ejercicio es un buen motivador para involucrarse más. Entre más debates en una época electoral, mucho mejor porque da oportunidad a mayor exposición de los candidatos y no todo se centra en un solo día.

APUNTE SPIRITUALIS. Quienes piensan en utopías y se imaginan un mundo en el que todos los ciudadanos leen cuidadosamente todas las propuestas e investigan con diligencia a los candidatos, o están dispuestos a ver horas de discursos, siempre hablarán mal de los debates. Pero para los realistas, los debates son una buena herramienta democrática, muy mejorable pero en general positiva para el proceso electoral.

