¿Catalexit?

¿Se va a independizar Cataluña de España en el corto plazo? No. Al menos no de manera vinculante. España es mucho más que Puigdemont y Rajoy, y es mucho más fuerte que los movimientos independentistas actuales. Aunque la nación de naciones ibérica sí está en crisis, no es verdad que sea una dictadura, ni que se haya roto completamente el orden democrático, ni que haya una policía represora, ni que el país esté viviendo el peor momento de la historia, ni que las cosas estarían mejor con una Cataluña independiente. No.

El problema ha sido que, por un lado los políticos en Madrid no han sabido manejar un tema real y de fondo (que tiene mucho tiempo de existir), y por otro lado, los actuales dirigentes de Cataluña han sido muy irresponsables en su proceder. Se juntó lo peor de dos mundos, vaya: Mariano Rajoy y Carles Puigdemont (presidentes del Gobierno español y de la Generalitat catalana, respectivamente). Uno por cerrar todas las vías de avance, y la posibilidad de cambiar la ley para hacer un referéndum verdadero, y otro por saltarse las trancas y utilizar a su favor una situación de desesperación y exacerbado nacionalismo que proviene de la historia, pero sobre todo de la última crisis económica que golpeó fuertemente a toda España, y muy especialmente a Cataluña.

Pero aún así, hay millones de catalanes (la mayoría, a juzgar por el porcentaje de participación en el referéndum del domingo), que no quieren la independencia (incluidas empresas y bancos importantes). Aunque también desde Madrid tendrían que reflexionar y ahora sí poner en la mesa de discusión cuál debería ser el mejor orden político y territorial de España, porque el actual podría estar ya caduco.

APUNTE SPIRITUALIS. No va a ser fácil solucionar el problema, y aún podría haber momentos de mucha tensión. Pero Cataluña no tiene las posibilidades de apoyo internacional, o de logística económica, para que con solo el referéndum del domingo pasado, puedan convertirse en esa república independiente que tanto sueña esa numerosa minoría.

hectordiego@gmail.com