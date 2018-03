El arte birmano del equilibrio

Tuve la oportunidad de pasar un par de semanas en Myanmar, un lugar del cual sabía su existencia por recordar mis clases de geografía, pero muy poco más. Ahora sé que es un lugar maravilloso, no solo por sus monumentos históricos y religiosos impresionantes, sus paisajes y sus playas, sino por su gente.

Lo que antes se conocía como Birmania (que está en el sudeste asiático, al oeste de Tailandia), hace menos de una década, estaba prácticamente cerrado al mundo. Después de un régimen dictatorial controlado por una junta militar, la democracia y la libertad llegaron, poco a poco, y a través de su muy querida líder Aung San Suu Kyi, se está llevando a cabo el proceso natural de desarrollo y apertura, no sin obstáculos, y con problemas graves que aún quedan por resolver.

Los birmanos conviven con muchos grupos étnicos (sigue la crisis de los musulmanes rohingya en una zona específica del país), pero uno de los comunes denominadores son la bondad, la inocencia y la calidad humana de sus habitantes. En muchos lugares no hay la preocupación de que alguien robe tus cosas si las dejas en algún lugar público, hay la confianza de rentar una motocicleta sin siquiera dejar una identificación, los vendedores de la calle se esfuerzan por ganarse la vida, pero no son ”mañosos” al querer convencer a sus clientes, por poner algunos ejemplos que me tocó vivir. Pero claro, al mismo tiempo en Yangón (antes Rangún), la ciudad más grande del país, con el desarrollo llegan también la disminución de la inocencia, el aumento del estrés y del tráfico. Unas cosas por las otras.

APUNTE SPIRITUALIS. Lo cierto es que por momentos se puede ver un atisbo del ideal de equilibrio: hay algo de progreso, mejor infraestructura y menos pobreza, y a la vez se sigue manteniendo la ética, la compasión y cierta seguridad. La pregunta es ¿se puede mantener ese equilibrio? ¿Se puede seguir progresando en los ámbitos político, económico y social, sin que los efectos secundarios hagan que el nivel de calidad de vida alcanzado vuelva a bajar por el estrés, el crimen y la infelicidad de la occidental cotidianidad?

