“Americanos soñadores”

A través de la empatía, las llamadas a la unidad y, paradójicamente, el énfasis en los temas que más dividen, el presidente Donald Trump logró encender todavía más a sus bases, a la vez que pudo mantener en línea a la gran mayoría de los republicanos, a través de su mensaje del Estado de la Unión, que es la tradicional noche del presidente en Estados Unidos.

Trump sabía que los demócratas no cederían ante un simple discurso, por lo que centró su mensaje hacia las dos audiencias que sí puede manejar: su gente (los trumpistas) y los de su propio partido. Eso fue lo que hizo y le salió bien.

Claro, el discurso estuvo lleno de mentiras, incongruencias y exageraciones. En la economía presumió logros que no son suyos, como el aumento del índice de empleo (que ya venía subiendo desde la época de Obama), o el comportamiento de las acciones que es un caso similar. En migración aseguró que el muro es la solución a muchos de los problemas, repitió su oferta de darle ciudadanía a 1.8 millones de personas sin documentos, pero a los padres de algunos de ellos no les daría la posibilidad. “Los norteamericanos también somos soñadores” dijo en clara alusión a los dreamers, dividiendo más, generando más odio hacia los “otros”. En el comercio internacional siguió con su estilo nacionalista, sin atreverse a hablar directamente de “acabar” con un tratado en concreto. En la política internacional también usó la herramienta del odio al pedir al Congreso una ley para dejar enviar ayuda económica a los países que voten por resoluciones en contra de Estados Unidos en la ONU, sin separar entre los pueblos y sus gobiernos.

APUNTE SPIRITUALIS. El problema es que a pesar de que hubo muchos momentos emotivos que gustaron sobre todo a los republicanos, y frases que seguramente el presiente no escribió, la credibilidad de Trump en términos de “unidad” no es precisamente la mejor, y por ello dejó de lado la posibilidad de hablarle también a los que no lo apoyan. Así seguirá siendo su presidencia.

