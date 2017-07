Prepararse para el shock

La reconocida escritora y activista Naomi Klein publicó su nuevo libro No, no es suficiente (No’ is not enough), en el que advierte de la pronta llegada de un evento fuerte, que sacudirá a la población norteamericana y que será aprovechado por la administración Trump para hacer y deshacer a su antojo, y realmente llevar a cabo los planes cumpliendo la agenda de fondo que tienen, pero con mucha más facilidad y con un mandato más claro, hasta con apoyo de los medios que hoy tanto lo critican y atacan. El punto es que la oposición debe estar preparada para ello.

Históricamente si analizamos los momentos en que líderes implementan políticas impopulares o difíciles de negociar con los otros partidos, o con cualquiera de sus contrincantes, nos damos cuenta que es necesario un efecto de shock para la población. Eso es lo que Klein asegura está a punto de pasar, en la forma de algún desastre natural, de una caída económica estrepitosa, de algún ataque terrorista o incluso de manera estratégica y consciente, de alguna guerra de proporciones importantes. Si así, ya como estamos, Trump tiene un apoyo a veces difícil de creer de un porcentaje amplio de la población, ¡imaginemos el momento en que suceda el shock!

¿La solución? Estar preparados, dice la escritora, a través de la conciencia cívica constante. De salir a la calle en masa cuando intenten quitar las libertades básicas, de usar las redes sociales para señalar mentiras cuando traten de callar voces. En fin, de mantener los ojos muy abiertos, pero siempre en grupo, en unidad.

APUNTE SPIRITUALIS. El papa Francisco ha recibido críticas fuertes por la manera en la que maneja a su gente al interior de la Iglesia. Lo acusan de ser incongruente entre lo que predica hacia afuera (el trato a los empleados en las empresas, por ejemplo) y la forma de tratar a los suyos. Pero casualmente las críticas provienen de los integrantes conservadores de la institución que se han visto afectados de una u otra forma por los cambios que ha realizado Francisco. ¿Pura grilla?

