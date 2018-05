Diez tips para el desastre educativo

Estimado directivo universitario: checa estos tips -dignos de cualquier coach certificado- para continuar con el desastre educativo. Los modelos universitarios actuales sufren tanto crisis estructurales como disyuntivas internas, que requieren intervenciones de planeación prospectiva e intervenciones teleológicas de desarrollo organizacional, por lo que vale la pena recordar que, la calidad es directamente proporcional al nivel de financiamiento que las autoridades educativas están dispuestas a invertir. Así pues, empecemos. Tip 1. Imita el principio de todo espectáculo educativo, cuyo fin es cínicamente divertir y dar al cliente lo que pida. Haz todo lo posible por instalar una concepción de mercado y de vender profesionales "líderes y emprendedores", atiborrados de competencias básicas, pero insensibles ante la catástrofe nacional. Tip 2. Pugna por un conocimiento fácil y recetista de técnicas. La técnica debe ser el fin último del proceso educativo, olvidando (intencionalmente) que los contextos sociales, políticos y económicos son claves para generar aprendizajes reales y sólidos.

Tip 3. Trata a los estudiantes como materia prima, lo único importante es la retención o aumento de la matrícula. Jamás permitas que un profesor problematice, reflexione ni forme a sus estudiantes con rigurosidad, exigencia o compromiso. Tip 4. Aplica encuestas de evaluación a los alumnos como la única vía para conocer la actuación del maestro en el aula y aun así, atrévete a cuestionar la identidad social y práctica profesional de los formadores. Premia su apego a cuestiones meramente administrativas o ideológicas. Tip 5. Fomenta un ambiente académico individualista, actúa como un "policía educativo"; vigila y castiga. Si puedes también, recicla funcionarios incompetentes, sumisos y obedientes y no asciendas a los que han logrado mayores méritos.

Tip 6. Por supuesto, subcontrata a tus profesores, no les proporciones ninguna prestación, son bestias de carga acostumbradas a vivir por hora, solo merecen contratos basura. Tip 7. Inventa eslóganes inspiradores, por ejemplo: "Enséñame algo que no pueda encontrar en Google". Curioso, internet es la prueba de que el problema no estaba en el acceso a la cultura y al conocimiento. Tip 8. Jamás asocies la idea de un "buen profesor" con las condiciones institucionales que determinan la docencia, tales como el clima y la cultura organizacional, el tipo de contrato y sueldo, la seguridad del puesto, la gestión académica, el hacinamiento, el grado de autonomía, la sobrecarga laboral o el nivel de estrés. Tip 9. Recuerda que ser y estar en la universidad debe ser un trabajo muy similar al realizado en un banco o una oficina burocrática; llenar formatos que jamás se discuten, redactar reportes que nadie lee y diseñar materiales que nunca pagan. Tip 10. No inviertas en capacitación y sí lo haces, que sea la más barata y menos propicia, si es posible que sea gratis ¡mejor! En el mismo tenor, otorga becas a quienes no lo merecen, ni necesitan, concéntrate en los rankings y privilegia una adecuada infraestructura, pues lo que importa es la imagen.

