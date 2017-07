Amos y esclavos

Una de los rasgos que más detesto de las personas que considero cercanas, es la fraseología optimista que se atreven a vomitar ante las crisis y desgracias. "Es tu actitud", "Todo mejorará", "Algo bueno vendrá", "Sonríe, sé feliz, hay personas que viven cosas peores que tú", "Si lo crees, lo creas" o la joya de la corona: "Tu diabetes es mental". Cuando balbucean así, inicialmente me quedo impávido y luego pienso que se han acostumbrado a resolver como niños, problemas que no pueden como adultos, que resulta muy complejo transformar una creencia irracional en un genuino deseo de saber y que, con mentiras han llegado muy lejos, pero lo que no podrán hacer es volver.

Simon (1976), Kahneman (2002) y Ariely (2000), han insistido en nuestra racionalidad limitada y en el apego a sesgos cognitivos que priorizan datos parciales, aunque nos alejemos de la realidad. Son las bellas épocas de la pasión por la ignorancia que no reconoce las víctimas que dolorosamente pululan a nuestro alrededor: la pobreza extrema en México aumentó de modo alarmante, percibimos los peores salarios de América Latina y la tasa de desempleo-subempleo se disparó desde la crisis del peso (Centro de Investigación Económica y Política, 2016).

Nada parece explicarse fuera de la tripleta económica mágica de un estado ausente y corrupto, un mercado ególatra y una sociedad apática, ignorante y narcisista. Hoy, parece ser que hasta en las mismas ciencias de la mente, la conducta, la reflexión y la deliberación han sido expulsadas y lo que quedó fue fanatismo, adoctrinamiento y un marketing para consumidores infantilizados en el supermercado de las almas. Este escenario, explica la proliferación de pseudociencias y saberes fácticos por parte de oportunistas que aprovechan la laxitud de marcos legales y el desinterés de organismos profesionales de la Psicología en torno al intrusismo.

De hecho, afrontar los problemas cotidianos desde el realismo, aunque eso implique un pesimismo inicial, suavizaría las consecuencias emocionales. Como afirma Pavón Cuellar (2016): "Si en algún momento cuestionamos la psicología, lo hacemos como psicólogos, y no lo hacemos por el gusto de hacerlo, sino porque pensamos que la psicología puede llegar a cumplir funciones que se oponen a nuestra posición en ciertas luchas políticas". Por ello, el psicólogo y sus usuarios habrán de aceptar que la sublime intención de "mejorar o ayudar" es un camino lleno de incertidumbres. Las personas necesitan soluciones basadas en la evidencia empírica. Al menos, a mis usuarios suelo decirles que resulta estúpido creer que podemos deshacernos de todo lo que venimos "cargando", lo que sí podemos hacer, es acomodarnos mejor la carga en nuestro morral.

