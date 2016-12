Amor-didas: Te amo pero debo odiarte

En un fragmento del poema Piedra de Sol, Octavio Paz (1957) escribe: "amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia, encarnan los deseos [...] brotan las alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua, amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro". El amor es ambivalente y esa es la primera lección que debemos aprender. Así pues, cuando nos enamoramos, construimos una imagen idealizada del otro y por ello, jamás imaginamos que la víctima en turno -como cualquier otro mortal- eructa, podría tener caspa, le huelen los pies, sus flatulencias son orquestalmente ruidosas y aromáticas o en un berrinche épico, se bajará del auto en movimiento en plena avenida Insurgentes.

El autoengaño amoroso se consuma cuando excluimos rasgos que consideramos indeseables y al hacerlo, nuestra patológica idealización nos hace elegir no una pareja, sino una adivina, un gurú, una abundante cuenta bancaria, un proveedor, una mascota o la madre cómplice y rescatadora que identifique nuestro ceño fruncido. Amar inicia desde la nobleza de dos ingenuos que generan expectativas inviables y que gradualmente se quiebran y maduran al cumplir unas y replantear otras. Las cosas más nobles a veces también requieren de los sentimientos más repelentes. No es que del odio al amor haya un paso, ni que sean contrarios. Más bien, el uno no puede vivir sin el otro.

El problema del amante es similar al de cualquier fanatismo; el deseo de obligar al otro a cambiar. Queremos "mejorar" a nuestras parejas, "enderezarlo y enmendarlo" -como me decía una paciente en psicoterapia- en lugar de dejarle ser. Cuando Amos Oz (2001) analiza la naturaleza del fanatismo, me resulta tentador pensar que el amor de pareja es una criatura igualmente sectaria, una presencia de lo más generosa, un gran altruista que pretende liberarnos del error, del pecado, redimirnos, curar mi carencia de fe, mejorar mis hábitos alimenticios o incitarme a que deje de beber esporádicamente un Jack Daniel´s. En resumen, el amor siempre nos dejará con una terrible duda hacia nuestras parejas ¿o nos quieren de verdad o se nos lanzan a la yugular si nos mostramos irreverentes y no cumplimos sus deseos? Para mí, es casi el mismo gesto.

El amor es un chiste de humor negro que se cuenta solo; enloquece proporcionalmente al miedo de estar en soledad. El amor no es perfecto, equivocarnos al amar sí lo es. Ese mandato de ofrecer "amor sin reservas", me aterroriza al sospechar que esos amores son espurios y jamás se comprometerán más allá de la seducción. Para algunos, enamorarse de la tontería puede durar hasta la vejez, la renuncia a ese amor es sabiduría en su máxima expresión. En este cierre de año, vale la pena intentar idealizar un poco menos al otro para que el amor vaya mejor y reflexionar que, si ese amor tuyo comprende y apoya incluso en los peores momentos de la vida, vamos por buen camino. Todo lo demás son narcisismos. A estas alturas de mi vida, estoy convencido que el amor nos desordena y sin embargo, nos da sentido.

