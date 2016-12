Hace diez años: el fin de la guerra

Hace diez años era ya tan comprobable y tan increíble como ahora que la guerra está en retirada. Escribí entonces:

“Los periódicos dicen otra cosa, pero quienes miden la guerra en el mundo dan cifras precisas: la guerra ha disminuido en todos los órdenes.

“Según el Center for International Development and Conflict Managment, de la Universidad de Maryland, que se dedica a medir los conflictos bélicos, la magnitud global de la guerra es 60% menor que en 1980.

“La serie Peace and Conflict de esa universidad muestra que en el año 2004 el estado mundial de la guerra estaba en su nivel más bajo desde 1950. (Monty Marshall, Ted Robert Gurr: Peace and Conflict 2005, www.cidcm.umd.edu).

“En un artículo sobre el tema publicado en The New Republic (“¿The End of War?”, mayo 30, 2005), Greg Easterbrrok calculó que el gasto militar per cápita del mundo ha caído en un tercio desde 1985.

“Las razones de esta disminución las dio un economista, Julian Simon, a principios de los 90: ‘Hay cada vez menos ganancias económicas en la guerra. Conforme los pueblos se hacen más ricos y más inteligentes, sus vidas y sus conocimientos se vuelven mucho más valiosos que la tierra, los minerales o los recursos naturales por los que antes se acostumbraba ir a la guerra’ (Gene Tierny: “Give Peace a Chance”, The New York Times, 28 de mayo 2005).

“La respuesta maniaca de Washington al 11 de septiembre cubrió a la opinión pública mundial con el fantasma y la realidad de la guerra. Nunca hemos hablado más sobre la guerra ni parecido estar más en ella, que luego del 11 de septiembre. Pero la verdad es que nunca ha habido menos guerra en el mundo que en los últimos años. “La guerra es evitable, la paz improbable decía Kant, sugiriendo el hecho terrible, específicamente humano, de que entre los individuos, como entre las naciones, la violencia ha estado, y estará siempre, entre nosotros. También la paz. El planeta cruza por el mayor periodo de paz relativa del último siglo” (Día con día “¿El fin de la guerra”? 1/1/2006).

Esta columna volverá a este espacio el 8 de enero de 2017. Felices fiestas.

