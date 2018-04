AMLO en MILENIO. 4. La Historia

López Obrador es un político empapado, apasionado, encandilado por la Historia con h mayúscula, la Historia de la que él quiere ser parte, la Historia que tiene valores, épocas y personajes tan binarios como los que hay en su idea de la democracia participativa y, desde luego, en los cuentos de la Historia Patria.

La Historia de México se resuelve para López Obrador en tres grandes movimientos: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Y en tres grandes presidentes: Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas.

Lo demás es historia mínima, pequeña, subsidiaria de la Historia con mayúscula, en cuyo cauce él quiere inscribirse.

En sus palabras: “Yo sostengo que estamos a punto de lograr una transformación. Ha habido tres transformaciones: Independencia, Reforma y Revolución mexicana, hace cien años, y vamos a llevar a cabo la cuarta transformación”.

Su lucha electoral no es electoral, eso le queda chico a su propósito: “No es una elección cualquiera”, dice, “no es el ‘quítate tú para ponerme yo’. No tendría sentido luchar si no es por una transformación. Es una hazaña”.

Su lema de campaña “Juntos haremos historia” no es un lema, es una certidumbre de ya estar en la Historia con mayúsculas, y en unas dimensiones que no tienen igual en el mundo:

López Obrador: “Ustedes han menospreciado lo que significa el movimiento que se está dando en nuestro país, es el movimiento más importante. Vamos a los egos: por su número y por las convicciones de los que participan, no hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando, que busque una transformación por la vía pacífica”.

A fuerza de leer una y otra vez la palabra “transformación” uno entiende que la palabra en la que está pensando López Obrador, es Revolución, con mayúsculas, pero no quiere abrir ese flanco.

El tipo de presidente que quiere ser, tiene también mayúsculas: “No estoy obcecado con ser Presidente de México para ser un presidente mediocre… Quiero pasar a la historia como Juárez, como Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego, es buscar ser ni siquiera hombre de Estado, quiero ser hombre de nación”.

La Historia está en López Obrador como parte de su ser. Se siente un ser para la Historia, “un hombre de nación”, iluminado y elegido por la Historia.

