Uso de las instituciones

Una de las situaciones que más molestan a los gobernados es notar el uso faccioso de las instituciones públicas por parte de los gobernantes, en especial de las de impartición de justicia para favorecer a sus cercanos o por intereses políticos o monetarios.

Antes la corrupción en los sistemas de justicia estatal y federal era la excepción, ahora con honrosas excepciones es la regla. En el caso de los juzgados federales siempre recomendé a mis clientes esperar a la resolución de estos ya que, prácticamente eran incorruptibles, ahora lamentablemente tenemos que dudar de la honestidad de algunos de sus miembros a pesar del alto conocimiento del derecho que estos normalmente poseen, esto aunado al terrible tráfico de influencias, que en exceso de sus límites constitucionales realizan algunos funcionarios, solo viene a perjudicar la inversión tanto nacional y extranjera.

El Jalisco se están presentando situaciones penosas y preocupantes, primero me refiero a un caso en el que el gobernador y las cúpulas empresariales deberían haber intervenido hace tiempo. Existen conflictos entre accionistas de empresas que por su naturaleza deben resolverse ante juzgados de naturaleza civil o mercantil, y principalmente mediante la negociación y la medicación, sin embargo, indebidamente, agencias del Ministerio Público, juzgados penales y hasta funcionarios de primer nivel, (verdad Secretario) se prestan para promover y presionar asuntos de esta naturaleza utilizando el ámbito penal, convirtiendo la impartición de justicia en verdaderos actos de extorsión pisoteando los derechos humanos de los denunciados.

En los últimos días hemos visto en prensa y redes sociales una intensa campaña de desprestigio contra el Consejo de Administración de la empresa Guadalajara World Trade Center WTC, y en especial contra el Presidente del mismo, Notario y Corredor Público Mario Humberto Torres Verdín, prestigiado profesionista, ya que dos accionistas minoritarios han pretendido tomar el control de dicho grupo empresarial mediante la presentación de acusaciones penales sin fundamento, auspiciadas desde altos niveles gubernamentales, donde jueces y magistrados sin escrúpulos han permitido ordenes de aprensión contra dichos directivos, el primer caso corresponde a una denuncia contra su Presidente por, note usted, no haber cubierto dividendos de una de las subsidiarias por noventa mil pesos, cantidad que estaba debidamente depositada en un juzgado al negarse a recibirla él accionista. La detención no duró ni diez minutos pero se realizó curiosamente con un medio de comunicación filmando el operativo. Como esto no funcionó, se presentó una segunda denuncia penal, tratando de sorprender, en la Ciudad de México, por la supuesta falsificación de un documento presentado en un procedimiento arbitral, y al demostrarse que el documento no era falso, no había sido presentado en un procedimiento judicial y su presentación en el arbitraje no le daba una ventaja al Consejo de WTC, una Sala del Tribunal Superior desestimó la acción penal, el Ministerio Público contando con el "impulso procesal necesario" la mejoró supuestamente y curiosamente el mismo Magistrado que en dos ocasiones había negado confirmar la legalidad de la orden de aprensión, sin nuevos elementos, cambió de criterio, y contradiciendo su propio razonamiento, señala que se tiene acreditado el tipo penal, ¿cuál? y la probable responsabilidad de los denunciados y cuantifica, sin elementos, el supuesto daño patrimonial en una cantidad multimillonaria, logrando con ello que el delito se considere grave y los denunciados no tengan derecho a "libertad bajo fianza" y ahora la parte denunciante mañosamente impide la celebración de la audiencia constitucional para que la orden de aprensión siga viva. En un caso similar, a un abogado que patrocina uno de los asuntos de Colmos III ya lo citó la Fiscalía y tuvo que interponer un amparo, en otro caso, a otro abogado le armaron, en otro estado, una averiguación supuestamente por secuestro y homicidio en grado de tentativa. ¿Dónde están los colegios de abogados defendiendo?

No es posible que en nuestro país se siga haciendo uso inmoral, ilegal, abusivo e ilegítimo de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en todos sus ámbitos, se deben sancionar ejemplarmente estas conductas. Admiro la posición del Consejo de Administración de WTC en no ceder a chantajes de este tipo. Urge la implementación a nivel nacional del sistema nacional anti corrupción con especial énfasis en los órganos de impartición de justicia, denunciemos.

